Официально: в Самаре нет первой погибшей от коронавируса
Официальная группа оперативного штаба по коронавирусу в Самарской области назвала фейком информацию, согласно которой в столице региона есть погибшая от вируса. В сообщении говорится, что пожилая женщина с запущенной стадией пневмонии умерла от коронавируса.
– Друзья! В социальных сетях и мессенджерах начали публиковать информацию о первой погибшей в Самаре. Это фейк! Самарская полиция призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации, – говорится в сообщении.
Ранее правоохранители также назвали ложной информацию о мошенниках-дезинфекторах, которые ходят по квартирам самарцев под предлогом необходимости обработки квартир, а затем грабят хозяев. Ни одного подобного случая зафиксировано не было.
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ИСТОЧНИК KP.RU