Официально: в Самаре нет первой погибшей от коронавируса

20 Март 2020 2020-03-20T15:46:43+03:00

В интернете появляется все больше неправдоподобных историй Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Информация о первой погибшей от коронавируса в Самаре является фейком

Изменить размер текста: A A

Официальная группа оперативного штаба по коронавирусу в Самарской области назвала фейком информацию, согласно которой в столице региона есть погибшая от вируса. В сообщении говорится, что пожилая женщина с запущенной стадией пневмонии умерла от коронавируса.

– Друзья! В социальных сетях и мессенджерах начали публиковать информацию о первой погибшей в Самаре. Это фейк! Самарская полиция призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации, – говорится в сообщении.

Ранее правоохранители также назвали ложной информацию о мошенниках-дезинфекторах, которые ходят по квартирам самарцев под предлогом необходимости обработки квартир, а затем грабят хозяев. Ни одного подобного случая зафиксировано не было.

Как Самара противостоит коронавирусу: глава Роспотребназдора Самарской области Светлана Архипова делится самой свежей информацией 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU