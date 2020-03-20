2020-03-20T15:46:43+03:00
Общество

Официально: в Самаре нет первой погибшей от коронавируса

Информация о первой погибшей от коронавируса в Самаре является фейком
Владислав КИРСАНОВ
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В интернете появляется все больше неправдоподобных историйВ интернете появляется все больше неправдоподобных историйФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Официальная группа оперативного штаба по коронавирусу в Самарской области назвала фейком информацию, согласно которой в столице региона есть погибшая от вируса. В сообщении говорится, что пожилая женщина с запущенной стадией пневмонии умерла от коронавируса.

– Друзья! В социальных сетях и мессенджерах начали публиковать информацию о первой погибшей в Самаре. Это фейк! Самарская полиция призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации, – говорится в сообщении.

Ранее правоохранители также назвали ложной информацию о мошенниках-дезинфекторах, которые ходят по квартирам самарцев под предлогом необходимости обработки квартир, а затем грабят хозяев. Ни одного подобного случая зафиксировано не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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