2020-03-20T15:38:47+03:00
Новости компаний

Билайн упрощает для абонентов звонки на горячие линии по теме противодействия коронавирусу

Билайн запускает короткие номера для звонков на горячие линии по теме борьбы с распространением коронавирусной инфекции
Поделиться:
Ранее Билайн объявил о комплексе инициатив, предпринятых компанией для содействия борьбе с распространением коронавирусной инфекцииРанее Билайн объявил о комплексе инициатив, предпринятых компанией для содействия борьбе с распространением коронавирусной инфекции
Изменить размер текста:

Бесплатные звонки для абонентов Билайн в удобном формате упростят получение официальной информации о текущей ситуации.

В рамках поддержки деятельности федеральных и региональных властей РФ по профилактике коронавируса и противодействию его распространения запущены следующие короткие номера для абонентов Билайн:

0948 – общая горячая линия департамента здравоохранения г. Москва, по которой круглосуточно можно получить информацию по вопросам диагностики и профилактики коронавируса 2019-nCoV (обычный номер +7 (499) 251 83 00);

0973 – горячая линия г. Москва, куда можно позвонить и сообщить властям о возвращении из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, передать свои контактные данные и получить рекомендации по профилактике здоровья (обычный номер +7 (495) 870 45 09);

0976 – горячая линия Роструда по вопросам трудового законодательства, связанным с распространением коронавируса (обычный номер +7 (800) 707 88 41);

0987 – горячая линия «Здоровая Россия» Министертсва здравоохранения РФ, где можно получить информацию по теме коронавируса (обычный номер +7 (800) 200 02 00).

Ранее Билайн объявил о комплексе инициатив, предпринятых компанией для содействия борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Среди предпринимаемых компанией мер - пятикратное увеличение объемов пакетов минут и интернета в международном роуминге для абонентов Билайн, отмена платы за звонки в роуминге на телефон горячей линии Ростуризма по теме коронавирусной инфекции для абонентов Билайн, отмена тарификации звонков на горячие линии по теме коронавирусной инфекции для абонентов Билайн на территории России и возможность для абонентов Билайн даже при нулевом балансе пользоваться услугами широкополосного доступа и сервисом «Билайн ТВ» в своей сети широкополосного доступа. Кроме того, с 13 марта 2020 года для абонентов Билайн в приложении «Мой Билайн» (12+) доступна информация о профилактике коронавируса.

Билайн информирует своих клиентов о том, где можно найти актуальные данные о способах профилактики, через SMS и push-уведомления.

Все инициативы будут действовать по 30 апреля 2020 года включительно и могут быть продлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области обследовано на коронавирус более 2,5 тысяч человек
«Я думал, что просто простудился»: житель Самары, заболевший коронавирусом, рассказал о своей жизни в изоляции
Количество зараженных коронавирусом в Самарской области на 20 марта выросло на четыре человека
Телекоммуникационная инфраструктура «Ростелекома» готова к устойчивой работе в условиях распространения коронавирусной инфекции
Рабочие приступили к бетонированию транспортной развязки Фрунзенского моста
"Обсерватор" для возможных носителей коронавируса построят в Кинель-Черкасском районе
"Обсерватор" для возможных носителей коронавируса построят в Кинель-Черкасском районе
В Самаре снесут незаконное кафе «Рахиб», расположенное у памятника шоферам ВОВ
Самарским школьникам утвердили дистанционное обучение до 12 апреля
Как получить справку для декларации о доходах за одну минуту
В Самарской области в сарае нашли труп 13-летнего мальчика
Губернатор Самарской области расскажет всю правду о коронавирусе
Билайн упрощает для абонентов звонки на горячие линии по теме противодействия коронавирусу
Официально: в Самаре нет первой погибшей от коронавируса
Стали известны подробности о минировании ТЦ «Опера»