В Самарской области в сарае нашли труп 13-летнего мальчика
6 марта в сарае на улице Молодежной села Подсолнечное в Борском районе Самарской области был обнаружен труп ребенка. Там нашли тело 13-летнего мальчика.
- Он учился в школе в одном из соседних сел. Нормально характеризовался, на учете по делам несовершеннолетних не состоял, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" собственный источник, знакомый с ситуацией.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Сейчас правоохранители разбираются, что случилось. Не исключено, что подросток покончил с собой. С места трагедии изъята веревка. По факту доведения до самоубийства возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU