Несчастная любовь, убийство или игры смерти? В Тольятти при загадочных обстоятельствах погибла 15-летняя девочка

Случайный адрес

— Она хотела достигать целей. У нее не было пустоты в будущем, не было безразличия, как у самоубийц, — рассказывает «КП-Самара» о своей 15-летней сестре Лизе ее старший брат Андрей. 9 марта девочка трагически погибла, следователи считают, что она покончила с собой, но родственники старшеклассницы сомневаются в однозначности трагедии и хотя найти истину.

Тело Елизаветы Мещеряковой примерно в половине десятого вечера люди обнаружили у дома № 70 лет Октября в Тольятти, рядом лежал разбитый телефон. Говорят, она упала с общего балкона, правда, непонятно, с какого этажа.

— Не похоже, что она летела с балкона. Такое ощущение, что падала с окна. Мы не знаем, как это получилось. Может быть, ее кто-то скинул, — предполагает наш собеседник. — Следственный эксперимент почему-то еще не провели. Понятно, что у следователей много работы, но ведь речь идет о ребенке.

Андрей отмечает, что дом, у которого нашли Лизу, не ее. С родителями она жила на другой улице — неподалеку. Этот адрес вообще сейчас кажется случайным:

— Никого из ее знакомых там нет. По крайней мере, мы о таких не знаем.

Расставание с парнем и сомнительная рэп-тусовка

Происшествие, действительно, вызывает вопросы. Лиза училась в 10 классе, в престижном лицее, у нее нормальная полноценная семья. С детства она увлекалась рисованием и дизайном. В новом году перевелась с гуманитария на физмат, хотела получить образование программиста.

— Никаких отклонений не было. Везде спокойно проходила все психологические тесты, училась хорошо, — продолжает Андрей Мещеряков. — Доступ к интернету у нее был только дома, на телефоне он отключен, чтобы она не отвлекалась от учебы. Вредных привычек почти не было, иногда она курила, но не больше.

В ноябре прошлого года Лиза пережила тяжелое расставание с парнем. Но такое бывает у многих подростков:

— Сначала она расстраивалась по этому поводу, а потом, казалось, забыла, забила. У всех есть опыт таких отношений. Правда, общения парень не прекращал. Они иногда переписывались.

В январе поведение школьницы изменилось. У нее появились новые друзья — мальчишки и девчонки на пару лет старше.

— Это какая-то рэп-тусовка, у них есть группа «044» или вроде того. Они связаны с магазином кастомной одежды, давали ей работу по дизайну таких шмоток, ей это нравилось, она рисовала. Но они всегда были на виду у родителей, приходили к нам в гости, — объясняет брат погибшей.

Рядом с девочкой обнаружили разбитый телефонФото: соцсети

С изменением окружения начались некоторые странности:

— Кажется они слишком втерлись к ней в доверие. Один мальчик даже учетку завел на компьютере у нее дома.

Звонок маме

В свой последний день Лиза тоже виделась с товарищами по интересам — в местном ТЦ «Парк Хаус». После они расскажут ее родным, что там Мещерякова встретила бывшего кавалера. Случайно или нет — непонятно. Что там с ними произошло, был ли какой-то конфликт — тоже неизвестно.

Примерно в 20-00 Елизавета позвонила маме и сказала «Я вас люблю, передавай бабушке привет» и отключилась. На ответные вызовы она уже не отвечала. Напуганные таким поведением родные школьницы обратились в полицию, через час стало известно о гибели старшеклассницы.

— Многое непонятно. У нее телефон обновился на этом адресе, где все случилось. Она заходила в интернет вне точек wi-fi — общедоступных в этом доме нет. Она заходила «Вконтакте». Номер оформлен на маму, поэтому мы видели, что трафика ноль, настроек не менялось, — делится сомнениями Андрей. — Предполагаем, что к кому-то пошла. Просим сделать биллинг, чтобы узнать с какого айпишника в последний раз человек выходил в свой аккаунт, какие люди с этого же адреса заходили в свои соцсети, но его не делают.

Похожая смерть

Еще более странным выглядит схожесть истории Лизы со смертью Данилы Артамонова. Его мертвым нашли в лесу 15 декабря 2018 года. Юноша учился в той же школе, что и Мещерякова — на класс старше.

— Мы скоординировались с отцом Данила. Много раз с ним общались. Он не знал Лизу, но параллельные линии развития событий всех удивляют. Развитие сюжета — под копирку! Он тоже рисовал, собирался стать архитектором, а потом появилась новая компания, новое увлечение, рэп-тусовка и все закончилось страшно, — подчеркивает родственник Лизы. — Там тоже дело стоит на месте. Сейчас мы ищем других родителей, хотим обратиться к омбудсмену, как-то повлиять на следствие.

Данил Артамонов учился в одной школе с Лизой, но они не были знакомыФото: соцсети

Андрей не исключает, что в произошедшем с его сестрой могли быть как-то замешан и вредоносный контент из социальных сетей. Действительно, специалисты заметили у нее сомнительные группы.

— У нее есть и опасные паблики, где числятся кураторы суицидальных игр. В инстаграме ссылка ведет на какой-то анонимный чат. Судя по всему, незадолго до смерти девочка с кем-то общалась «Вконтакте». Много депрессивного контента в группах, — прокомментировал страницы Елизаветы в Интернете начальник межрегионального центра противодействия киберпреступлениям «Я выбираю жизнь» Сергей Цурко.

Силовики пока никаких выводов не делают. Как поделились с «Комсомолкой» правоохранители, сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Подозреваемых нет. Причины и обстоятельства случившегося тоже уточняются. Результаты судебно-медицинской экспертизы еще не готовы.

Сейчас расследование продолжается. «Комсомолка» будет следить за развитием событий. Всем, кто сталкивался с подобными происшествиями и готов помочь близким Елизаветы Мещеряковой добраться до правды, просьба обращаться на kpsamara@phkp.ru.

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