2020-03-20T15:59:51+03:00
Новости компаний

Как получить справку для декларации о доходах за одну минуту

С начала 2020 года в ВТБ Онлайн заказали 221 тысячу справок
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С 1 января по 30 апреля российские госслужащие должны предоставить декларацию о доходах, расходах и имуществе. Клиенты ВТБ могут получить справку для декларации тремя способами — в отделении банка, Мобильном приложении и в Интернет банке. Самый быстрый способ — заказать справку онлайн. Это займет всего одну минуту.

Что для этого нужно сделать? В Мобильном приложении — выбрать раздел «Прочее», затем перейти в «Заказ справок». Нужная вам справка будет первой в списке. Также потребуется ввести e-mail. Справка придет через минуту. В Интернет банке нужно открыть вкладку меню в правом верхнем углу экрана, выбрать раздел «Заказ справок» и кликнуть на нужный документ.

Команда ВТБ Онлайн запустила эту услугу в марте 2019 года. С начала 2020 года в ВТБ Онлайн заказали 221 тысячу справок, то есть уже 44% клиентов заказывают справки дистанционно, а не стоят в очередях в офисе.

Справка полностью соответствует рекомендациям Минтруда по заполнению налоговой декларации. Там есть сведения о доходах, банковских и металлических счетах, сведения о ценных бумагах и кредитах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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