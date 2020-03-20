В Самаре снесут незаконное кафе «Рахиб», расположенное у памятника шоферам ВОВ

20 Март 2020 2020-03-20T16:37:21+03:00

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В Самаре снесут незаконное кафе «Рахиб», расположенное на пересечении улиц 22 Партсъезда и Гагарина в Советском районе города. На это уже выделены средства городской администрацией. Городские власти, ранее заявлявшие, что денег на снос объекта, расположенного в непосредственной близости к памятнику шоферам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны, у них нет, все-таки смогли изыскать средства. Всего на снос этого объекта потратят более 10 млн рублей. Работы необходимо выполнить до празднования Дня Победы, то есть, до 9 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU