В Самаре снесут незаконное кафе «Рахиб», расположенное у памятника шоферам ВОВ
Городские власти нашли на это деньги
На снос кафе нашли деньги. Фото: твиттер Александра Хинштейна
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В Самаре снесут незаконное кафе «Рахиб», расположенное на пересечении улиц 22 Партсъезда и Гагарина в Советском районе города. На это уже выделены средства городской администрацией. Городские власти, ранее заявлявшие, что денег на снос объекта, расположенного в непосредственной близости к памятнику шоферам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны, у них нет, все-таки смогли изыскать средства. Всего на снос этого объекта потратят более 10 млн рублей. Работы необходимо выполнить до празднования Дня Победы, то есть, до 9 мая 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU