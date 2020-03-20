«Я думал, что просто простудился»: житель Самары, заболевший коронавирусом, рассказал о своей жизни в изоляции

20 Март 2020 2020-03-20T17:37:59+03:00

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Житель Самары заболел коронавирусом после поездки за границу. Сейчас он находится под пристальным наблюдением врачей. Как он рассказал корреспондентам ТРК «Губерния», чувствует он себя хорошо, принимает противовирусные средства и антибиотики – такие же принимают при простуде.

– Нахожусь в помещении с отдельным входом, здесь тамбур и санузел. Я в абсолютном одиночестве. Врачи приходят ко мне в специальных костюмах и проходят санитарную обработку. Явных признаком заболевания я не чувствовал. С людьми за границей особо не контактировал. Вероятно, подхватил инфекцию в самолете, – сказал 34-летний мужчина.

Также он отметил, что сначала решил, что просто простудился. По его словам, он часто замерзал за границей, а также занимался физической нагрузкой. При этом температура у него была 37,2.

– Самое страшное, что в нашей стране большинство людей не обратят внимания на такую температуру, все привыкли дома лечиться. Опасность в том, что симптомы такие же, как при обычной простуде, – подчеркнул заболевший.

Также он посоветовал не бояться обращаться к врачу и не поддаваться панике. Ранее стало известно, что сегодня, 20 марта, зафиксировано еще четыре случая заболевания коронавирусом в Самарской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU