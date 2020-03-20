Количество зараженных коронавирусом в Самарской области на 20 марта выросло на четыре человека

20 Март 2020 2020-03-20T17:36:49+03:00

Всего количество зараженных коронавирусом в Самаррской области на 20 марта составило 9 человек (пятеро из них находятся в Тольятти)

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Увеличилось количество зараженных коронавирусом в Самаре на 20 марта. В больницы Самары попали еще четыре человека.

Известно, что один из заболевших - мужчина отдыхал во Франции, вернулся оттуда в середине марта, а затем обратился в больницу с признаками ОРВИ. У него была высокая температура и кашель.

Сейчас он госпитализирован в больницу №6. В Роспотребнадзоре сообщили также, что еще один заболевший - житель Тольятти, он тоже был во Франции. А двое новых больных - лица, контактировавшие с уже помещенным в больницу пациентом.

Сейчас все больные в специальных боксах, всех, кто с ними контактировал, проверяют.

Напомним, что ранее стало известно о первом больном коронавирусом в Самаре. Мужчина вернулся из Португалии и почувствовал себя не очень хорошо. До этого четыерх человек госпитализировали в Тольятти. Один из них вернулся из Испании, еще трое заразились от него/

Всего за последние сутки в России зафиксировали 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU