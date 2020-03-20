В Самаре появился еще один многоканальный телефон горячей линии по коронавирусу
Теперь жители Самары и области, которые вернулись из стран, неблагополучных по коронавирусу, смогут сообщить о себе на многоканальный телефон горячей линии. Он начал работу с 20 марта. Обратиться можно по номеру 8 800 30 22 163. Это нужно обязательно сделать всем путешественникам, чтобы дать знать о себе.
Операторы работают круглосуточно и без выходных. Они запишут информацию о ваших данных, контакты и даты пребывания за границей, а также страну, в которую вы ездили.
Узнать же самую оперативную информацию по коронавирусу и борьбе с ним можно на сайте стопкоронавирус.рф и на официальном сайте Минздрава РФ, на сайте Роспотребнадзора.
Напомним, что сегодня Дмитрий Азаров отметил, что тем, кто приедет из неблагополучных стран и не самоизолируется, грозит административная ответственность. Пребывать на карантине нужно 14 дней, на этот период дают больничный.
ИСТОЧНИК KP.RU