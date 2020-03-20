В Самаре появился еще один многоканальный телефон горячей линии по коронавирусу

20 Март 2020 2020-03-20T19:47:46+03:00

Операторы будут принимать звонки круглосуточно и без выходных от тех, кто вернулся из неблагополучных по коронавирусу стран

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Теперь жители Самары и области, которые вернулись из стран, неблагополучных по коронавирусу, смогут сообщить о себе на многоканальный телефон горячей линии. Он начал работу с 20 марта. Обратиться можно по номеру 8 800 30 22 163. Это нужно обязательно сделать всем путешественникам, чтобы дать знать о себе.

Операторы работают круглосуточно и без выходных. Они запишут информацию о ваших данных, контакты и даты пребывания за границей, а также страну, в которую вы ездили.

Узнать же самую оперативную информацию по коронавирусу и борьбе с ним можно на сайте стопкоронавирус.рф и на официальном сайте Минздрава РФ, на сайте Роспотребнадзора.

Напомним, что сегодня Дмитрий Азаров отметил, что тем, кто приедет из неблагополучных стран и не самоизолируется, грозит административная ответственность. Пребывать на карантине нужно 14 дней, на этот период дают больничный.

ИСТОЧНИК KP.RU