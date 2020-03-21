Жигулевская ГЭС начала пропуск паводка - 2020 в Самаре

21 Март 2020 2020-03-21T16:16:01+03:00

Открыты первые затворы водосливной плотины, обещают, что паводок - 2020 в Самаре будет в пределах нормы

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Жигулевская ГЭС открыла первые затворы водосливной плотины для пропуска паводка - 2020 в Самаре. Сейчас увеличился приток в Куйбышевское водохранилище, решение обсуловлено этим. В сутки средний расход через водосливную плотины составляет 152 кубометра в секунду.

20 марта подняли три затвора на минимальную отметку, затем расход постепенно увеличат до 950 кубометров в секунду.

- В работе находятся все 20 гидроагрегатов станции. Специалисты ГЭС ведут круглосуточный контроль за изменениями гидрометеорологической обстановки. По данным гидрологов, отметка уровня воды верхнего бьефа в настоящее время составляет 52,62 м, свободный объем водохранилища – 2,26 кубокилометров, - рассказал директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов.

ГЭС работает в штатном режиме, гидрологи считают, что уровень половодья в этом году будет нормальным. Напомним, что задачу по пропуску "большой воды" ГЭС спускают Росводресурсы". Это необходимо для равномерного обводнения территорий в интересах сельского хозяйства и рыболовства. Но в прошлом году расчеты оказались неверны и на фоне природной ситуаци это привело к обмелению Волги.

ИСТОЧНИК KP.RU