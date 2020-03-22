«За сутки он заразит пятерых!»: врачи Тольятти перед угрозой коронавируса работают без выходных

22 Март 2020 2020-03-22T13:07:44+03:00

Медики объясняют это тем, что цена задержки выявления инфицированного человека слишком высока

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Врачи в Тольятти в ситуации повышенной угрозы коронавирусной инфекции работают без выходных. Об этом в социальной сети написал главный врач тольяттинской больницы №5 Николай Ренц. Отвечая на обвинения одного из пользователей о том, что медики в выходные якобы отдыхают и не занимаются тестированием на коронавирус и лечением больных, он подчеркнул – без выходных сейчас работают и врачи в больницах, и лаборатории

- Цена задержки выявления инфицированного человека очень высока. За сутки он заразит пятерых, - написал Николай Ренц. - Поэтому чрезвычайно важно обнаружить и изолировать и его и близкие контакты.

Напомним, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что медики региона, занятые борьбой с коронавирусом, будут получать повышенную зарплату.

ИСТОЧНИК KP.RU