2020-03-22T16:37:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав: один из заболевших коронавирусом самарцев - в состоянии средней тяжести

Врачи уверяют, что жизни заболевших пока ничего не угрожает
Ольга НОВИКОВА
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Пока жизни больных ничего не угрожаетПока жизни больных ничего не угрожаетФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов рассказал о самочувствии самарцев, зараженных коронавирусом. Глава минздрава напомил, что на сегодняшний день в больницах региона находится девять инфицированных новым вирусом жителей региона - как побывавшие за рубежом, так и контактировавшие с ними.

- Состояние восьми из них удовлетворительное, самочувствие хорошее. Один пациент находится в состоянии средней тяжести, но жизнь его не вызывает опасений у медиков, - отметил Михаил Ратманов.

Он заверил, что на сегодняшний день все службы и мощности самарского здравоохранения приведены в состояние повышенной готовности перед угрозой новой инфекции

Михаил Ратманов об оперативной обстановке по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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