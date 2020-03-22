Минздрав: один из заболевших коронавирусом самарцев - в состоянии средней тяжести
Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов рассказал о самочувствии самарцев, зараженных коронавирусом. Глава минздрава напомил, что на сегодняшний день в больницах региона находится девять инфицированных новым вирусом жителей региона - как побывавшие за рубежом, так и контактировавшие с ними.
- Состояние восьми из них удовлетворительное, самочувствие хорошее. Один пациент находится в состоянии средней тяжести, но жизнь его не вызывает опасений у медиков, - отметил Михаил Ратманов.
Он заверил, что на сегодняшний день все службы и мощности самарского здравоохранения приведены в состояние повышенной готовности перед угрозой новой инфекции
Михаил Ратманов об оперативной обстановке по коронавирусу.
ИСТОЧНИК KP.RU