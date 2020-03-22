2020-03-22T00:12:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Самаре, последние новости на 22 марта 2020 года: количество заболешвих, ограничения на эту минуту

Все, что нужно знать перед началом рабочей недели: последние новости о ситуации с коронавирусом в Самаре на 22 марта 2020 года, все, что известно в эту минуту [информация обновляется]
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Врачи просят не допускать коронавирус в регионВрачи просят не допускать коронавирус в регион
Изменить размер текста:

В Самаре не выявили новых заболевших страшной инфекцией, так что на выходных горожане могут вздохнуть спокойно. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Самаре 22 марта 2020 года. И даем советы, чем заняться в воскресный день, если из дома выйти практически некуда.

21 марта 2020 года количество заболевших коронавирусом не выросло. Пока что Самарская область находится на 4 месте среди всех регионов. У нас 9 больных коронавирусом, причем семь - в Тольятти, пятервых человек заразил вернувшийся из Испании 22-летний мужчина.

2 человека, заболевших коронавирусом, работают на АВТОВАЗе. Это родные приехавшего из Испании путешественника. 29 человек на карантине прямо сейчас. Сейчас сотрудников просят соблюдать правила личной гигиены, быть осторожными. Производство не остановлено.

Все контактные лица помещены под наблюдение. В регионе готовы более 1500 коек, более 1300 аппаратов ИВЛ.

Самарцы продолжают оставаться за границей: в Тайланде, Европе, Марокко и других странах. Напомним, что Россия на данный момент закрыла границы для иностранцев, но своих граждан страна возвращает.

14 дней на карантине должны сидеть горожане, вернувшиеся из неблагополучных стран. Они могут сделать тест на коронавирус в том случае, если чувствуют себя плохо. Симптомы коронавируса: сухой кашель, температура.

В Самаре и Тольятти все заболевшие чувствуют себя удовлетворительно. Зараженный мужчина, вернувшийся из Португалии, рассказал, что у него не было высокой температу. Всего-то градусник показывал 37,2

Самарские и тольяттинские врачи присоединились к международному флешмобу и попросили горожан по возможности оставаться дома. Конечно же, в первую очередь это касается тех, кто вернулся с неблагополучных по коронавирусу территорий.

В Самаре нет дефицита продуктов, зато в магазинах пропали медицинские маски и антисептические гели. Но маску можно сделать самому, рассказываем как.

Многодетный отец из Самары рассказал, что делать детям на карантине. Есть много интересных идей и советов.

Как еще стать лучше во время самоизоляции и что внести в список досуга:

Областная библиотека предлагает 29 марта в 15.00 прослушать в онлайн-формате творческий вечер главного редактора "Литературной газеты".

Интересные онлайн-концерты и выступления можно смотреть в каталоге Культура.рф

Есть и аудиокниги для школьников по программе.

ЭТО ВАЖНО

Горячая линия по коронавирусу

В рабочие дни нужно обращаться по телефонам: г. Тольятти – 8 (8482) 98-88-87, г. Сызрань – 8 (8464) 90-00-01, г. Новокуйбышевск – 8 (8463) 59-59-58.

Так же для жителей Самарской области действует телефон горячей линии: 8 (846) 307-77-78, 8 (846) 307-77-77.

Единый многоканальный номер

8 800 30 22 163

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коронавирус в Самаре, последние новости на 22 марта 2020 года: количество заболешвих, ограничения на эту минуту
Все, что нужно знать перед началом рабочей недели: последние новости о ситуации с коронавирусом в Самаре на 22 марта 2020 года, все, что известно в эту минуту [информация обновляется]
Не впадайте в пессимизм. Все скоро закончится: 10 советов Геннадия Онищенко, как не подцепить коронавирус
Доктор медицинских наук, депутат Госдумы в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал нашему корреспонденту Александру Гамову о важности выполнения предписаний врачей
Доктор Мясников: От долгого карантина последствия опаснее, чем коронавирус
Известный врач и телеведущий рассказал в интервью «КП», что помогает затормозить инфекцию, когда пандемия пойдет на спад и как вести себя каждому, чтобы не заразиться и не заразить близких
Новости 24
Авария с автобусом в Тольятти: на месте работает полиция
"Останьтесь дома": врачи из Самары и Тольятти просят горожан беречься от коронавируса
"Ну и ну - как будто ехал на войну": в иномарке под Новокуйбышевском нашли целый боекомплект [видео]
Самарец пытался разбогатеть на поддельных 5000-х купюрах, но прогорел
Две "Лады" не поделили дорогу в Безенчук
Самарская полиция нашла Лутфуллоха в торговом центре
Количество заболевших в Самаре на 21 марта не выросло
В Тольятти сотрудников ГИБДД вызвали зафиксировать столкновение самоката с машиной, которая везла утонувшего кабана
Жигулевская ГЭС начала пропуск паводка - 2020 в Самаре
Три товарища: В Самарской области мигрантов задержали с крупной партией героина
Ушко, как у эльфа и пятнышко на животе: жительница Тольятти нашла похищенную дочь спустя 23 года
Два человека пострадали в ДТП на ул.Краснодонской в Самаре
Мойка all inclusive: в Октябрьске мужчина стал жертвой сексуального насилия
Появилось видео столкновения трех автомобилей на ул.Солнечной в Самаре
Рыбка с сюрпризом: в Роспотребнадзоре рассказали, почему в Сызрани изъяли из продажи 110 кг рыбы
В Самаре возле Дома Молодежи нашли подпольный игорный клуб
На "АВТОВАЗе" двое больны коронавирусом, 29 человек на карантине
В Самаре таксист сбил пешехода
Справки поставили на поток: в Самаре будут судить врача и двух посредников за оформление инвалидности за деньги
В Самаре опять пропал Лутфуллох
В пожаре на Металлурге в Самаре погибли три человека
В Самарской области вынесли приговор дальнобойщику, который убил проститутку и возил ее труп с собой
Животное на улице: в Тольятти на девочку напала агрессивная обезьяна
Защитник «Крыльев Советов»: «Коронавирус – это несерьезно. От ОРВИ больше умирает в день»