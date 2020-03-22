Коронавирус в Самаре, последние новости на 22 марта 2020 года: количество заболешвих, ограничения на эту минуту

В Самаре не выявили новых заболевших страшной инфекцией, так что на выходных горожане могут вздохнуть спокойно. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Самаре 22 марта 2020 года. И даем советы, чем заняться в воскресный день, если из дома выйти практически некуда.

21 марта 2020 года количество заболевших коронавирусом не выросло. Пока что Самарская область находится на 4 месте среди всех регионов. У нас 9 больных коронавирусом, причем семь - в Тольятти, пятервых человек заразил вернувшийся из Испании 22-летний мужчина.

2 человека, заболевших коронавирусом, работают на АВТОВАЗе. Это родные приехавшего из Испании путешественника. 29 человек на карантине прямо сейчас. Сейчас сотрудников просят соблюдать правила личной гигиены, быть осторожными. Производство не остановлено.

Все контактные лица помещены под наблюдение. В регионе готовы более 1500 коек, более 1300 аппаратов ИВЛ.

Самарцы продолжают оставаться за границей: в Тайланде, Европе, Марокко и других странах. Напомним, что Россия на данный момент закрыла границы для иностранцев, но своих граждан страна возвращает.

14 дней на карантине должны сидеть горожане, вернувшиеся из неблагополучных стран. Они могут сделать тест на коронавирус в том случае, если чувствуют себя плохо. Симптомы коронавируса: сухой кашель, температура.

В Самаре и Тольятти все заболевшие чувствуют себя удовлетворительно. Зараженный мужчина, вернувшийся из Португалии, рассказал, что у него не было высокой температу. Всего-то градусник показывал 37,2

Самарские и тольяттинские врачи присоединились к международному флешмобу и попросили горожан по возможности оставаться дома. Конечно же, в первую очередь это касается тех, кто вернулся с неблагополучных по коронавирусу территорий.

В Самаре нет дефицита продуктов, зато в магазинах пропали медицинские маски и антисептические гели. Но маску можно сделать самому, рассказываем как.

Многодетный отец из Самары рассказал, что делать детям на карантине. Есть много интересных идей и советов.

Как еще стать лучше во время самоизоляции и что внести в список досуга:

Областная библиотека предлагает 29 марта в 15.00 прослушать в онлайн-формате творческий вечер главного редактора "Литературной газеты".

Интересные онлайн-концерты и выступления можно смотреть в каталоге Культура.рф

Есть и аудиокниги для школьников по программе.

ЭТО ВАЖНО

Горячая линия по коронавирусу

В рабочие дни нужно обращаться по телефонам: г. Тольятти – 8 (8482) 98-88-87, г. Сызрань – 8 (8464) 90-00-01, г. Новокуйбышевск – 8 (8463) 59-59-58.

Так же для жителей Самарской области действует телефон горячей линии: 8 (846) 307-77-78, 8 (846) 307-77-77.

Единый многоканальный номер

8 800 30 22 163