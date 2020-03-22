2020-03-22T21:47:20+03:00
Общество

Хоть умри, подарка не получишь: самарцев возмутил ответ минсоца молодой семье

Яблоком раздора стала прописка матери
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С получением подарка для новорожденного у молодой мамы возникли проблемыС получением подарка для новорожденного у молодой мамы возникли проблемыФото: Евгения ГУСЕВА
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Самарцев возмутил ответ министерства социальной политики и демографического развития Самарской области молодой семье. В соцсети самарчанка Виктория обратилась г главе региона Дмитрию Азарову с вопросом. Она рассказала, что в феврале 2020 году у нее родился первенец. Малыш появился на свет в самарской больнице им.Пирогова. Однако обещанного властями подарка для новорожденного женщине так и не досталось.

- Мне указали, что я прописана в Ульяновской области. Но муж пописан в Самаре, и всю беременность наблюдалась тоже в Самаре. Положен ли нам подарок? – поинтересовалась молодая мама.

Ответ чиновников не заставил себя ждать. Оказалось, что отец имеет право получить подарок только в исключительных случаях – например, если мать ребенка умерла или находится на длительном лечении.

- Но только в том случае, если мама имеет право на подарок, то есть соот ветствует категории получателей. В данном случае мама зарегистрирована в другом регионе, поэтому подарок ей не положен, - категорично заявили чиновники.

Пользователей соцсетей возмутило такое «душевное» отношение к молодой мамочке.

- Очередная очаровательная история о поддержке демографии в Самарской области. Мамочке даже умирать бесполезно. Поздравили с новорожденным, как говорится, от всей души! – пишет в соцсети самарчанка Татьяна Васильева.

А вы как считаете, ответ чиновников обоснован?

Обсудим в комментариях

ИСТОЧНИК KP.RU

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