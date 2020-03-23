Все в Москве: в Самарской области за прошедшие сутки не появилось заболевших коронавирусом

23 Март 2020 2020-03-23T10:02:01+03:00

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Роспотребнадзор России опубликовал актуальные данные по заболеваемости коронавирусом на территории страны. За прошедшие сутки зарегистрирован 71 случай заражения инфекцией, все они – в Москве.

– В больницах Самарской области с коронавирусом по-прежнему находятся 9 человек. За прошедшие выходные ни в Самаре, ни в Тольятти не появилось новых заболевших. Всего в России 438 случаев заражения коронавирусом, – сообщил глава минздрава региона Михаил Ратманов.

Отметим, что 7 из 9 человек находятся в больнице Тольятти, 2 человека – в Самаре. Они находились во Франции, Испании и Португалии. Пятеро в автограде заразились от носителя вируса из Испании.

Самая актуальная информация о количестве заболевших коронавирусом, спросе на антисептики и продукты, а также ограничениях в связи с угрозой распространения опасной инфекции 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU