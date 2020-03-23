2020-03-23T00:20:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Самаре, последние новости на 23 марта 2020 года: больных просят сидеть дома, горожане призывают помочь старикам

Начинаем рабочую неделю осведомленными: последние новости про коронавирус в Самаре на 23 марта 2020 года, все, что известно этим утром
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Сегодня из Курумоча за границу не улетишь. Но пассажиров проверяют и на внутренних рейсахСегодня из Курумоча за границу не улетишь. Но пассажиров проверяют и на внутренних рейсахФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Прошла ровно неделя с того дня, как в Самарской области обнаружили первого заболевшего коронавирусом. С тех пор был изменен режим работы школ, музее, театров, библиотек. Произошли и другие изменения. И мы готовы подробно рассказать последние новости про коронавирус в Самаре на 23 марта. С чего начинается новая рабочая неделя?

В больницах Самарской области с коронавирусом по-прежнему остаются только девять человек. У восьми состояние удовлетворительное, у одного - средней тяжести. Однако глава минздрава уверил, что его состояние стабильное. За выходные заболевших ни в Самаре, ни в Тольятти не прибавилось. При этом в России - 61 новый случай коронавируса.

7 человек лежат в больнице №5 в Тольятти, 2 человека - в Самаре. Горожане посещали Францию, Испанию и Португалию. Пять человек в автограде заразились от носителя вируса, прибывшего из Испании.

Дмитрий Азаров отметил, что всем, кто не пройдет карантин, грозит уголовная ответственность, если из-за них от болезни погибнет человек. Всем, кто прибыл из неблагополучных стран, нужно оставаться дома в течение 14 дней. Каждому автоматически выпишут больничный. Получить его можно удаленно.

В минздраве рассказали о новых предосторожностях. С понедельника ограничены плановые госпитализации. Это не касается экстренных случае, онкобольных и беременных. Все это направлено на то, чтобы снизить риск заболеваемости. А также уменьшить нагрузку на медиков, усилия которых сегодня нужны для купирования потенциально опасной ситуации.

Михаил Ратманов об оперативной обстановке по коронавирусу.

Глава минздрава Михаил Ратманов призвал жителей, которые почувствовали недомогание, не ходить в больницу, а обращаться в поликлинику удаленно, вызывать врача на дом. Если же вы почувствовали себя очень плохо, вызывайте скорую.

Анализы на новый коронавирус в Самаре берут только по показаниям. Тратить тесты на здоровых людей не будут.

Самарские врачи присоединились к флешмобу в социальных сетях, и призвали горожан оставаться дома, в то время, как они работают ради нас.

В Самаре появились волонтерские движения. Горожане призывают помогать людям, которые находятся в зоне риска по коронавирусу и им нежелательно вообще выходить из дома. Один из жителей написал объявление в подъезде.

А Единая Россия и Волонтеры Победы намерены следить за самочувствием ветеранов и помогать им. Предложить свои услуги в качестве волонтера можно и на сайте http://мывместе2020.рф/

Симптомы новой коронавирусной инфекции, которые должны насторожить:

- сухой кашель

- температура выше 37 градусов

- лихорадка

- одышка и головная боль.

В Самарской области работают телефоны горячей линии:

В рабочие дни нужно обращаться по телефонам: г. Тольятти – 8 (8482) 98-88-87, г. Сызрань – 8 (8464) 90-00-01, г. Новокуйбышевск – 8 (8463) 59-59-58.

Также для жителей Самарской области действует телефон горячей линии: 8 (846) 307-77-78, 8 (846) 307-77-77.

Единый многоканальный номер

8 800 30 22 163

В Самаре на вынужденные каникулы ушли все заведения культуры, отменены концерты, массовые мероприятия. Тем не менее, свой досуг можно организовать онлайн. Интересное решение предложили в драмтеатре. На своем канале театр организует показ спектаклей, которые уже не идут на сцене. Смотрите, например, "До третьих петухов" по Шукшину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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