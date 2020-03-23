Третья пошла: в Самаре отдали под суд хозяйку подпольного игорного клуба
В Самаре суд вновь рассмотрит уголовное дело о подпольном игорном клубе на пр. Кирова, 258а.
Напомним, по версии следствия, заведение работало с апреля прошлого года, пускали туда только "своих", азартные игры проводили при помощи интернета. Но где-то организаторы все же допустили промах, и 11 июля в клуб нагрянула полиция, его закрыли, а организаторов и сотрудников отдали под суд.
В феврале 2020-го двух женщин уже признали виновными, одной дали год условно, второй - 2 года, тоже условно, плюс назначили обеим испытательный срок в 1,5 года.
А вот третья подозреваемая, как рассказывают силовики, неожиданно исчезла. Где скрывалась женщина, пока не ясно, но ее в итоге разыскали. Недавно расследование в отношении нее было завершено.
- Ей предъявлено обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр группой лиц по предварительному сговору, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района Самары.
Санкции этой статьи предусматривают 2 вида наказания: штраф от 500 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы на срок до 4 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU