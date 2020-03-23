Третья пошла: в Самаре отдали под суд хозяйку подпольного игорного клуба

23 Март 2020 2020-03-23T13:11:42+03:00

К азартным играм подключались при помощи интернета. Фото: СУ СКР по Самарской области

Когда "запахло жареным", она сбежала, но долго скрываться не смогла

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В Самаре суд вновь рассмотрит уголовное дело о подпольном игорном клубе на пр. Кирова, 258а.

Напомним, по версии следствия, заведение работало с апреля прошлого года, пускали туда только "своих", азартные игры проводили при помощи интернета. Но где-то организаторы все же допустили промах, и 11 июля в клуб нагрянула полиция, его закрыли, а организаторов и сотрудников отдали под суд.

В феврале 2020-го двух женщин уже признали виновными, одной дали год условно, второй - 2 года, тоже условно, плюс назначили обеим испытательный срок в 1,5 года.

А вот третья подозреваемая, как рассказывают силовики, неожиданно исчезла. Где скрывалась женщина, пока не ясно, но ее в итоге разыскали. Недавно расследование в отношении нее было завершено.

- Ей предъявлено обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр группой лиц по предварительному сговору, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района Самары.

Санкции этой статьи предусматривают 2 вида наказания: штраф от 500 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы на срок до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU