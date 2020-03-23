Возбуждено уголовное дело по факту убийства парня в подъезде дома на Шестой просеке

23 Март 2020 2020-03-23T13:56:33+03:00

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Следователи Самары продолжают разбираться в обстоятельствах жуткого происшествия на Шестой просеке. Напомним, что там погибли двое молодых парней - 25-летний Дмитрий и 21-летний Рафаэль. На днях по факту трагедии было принято процессуальное решение.

- По факту убийства 21-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Нами это решение признано обоснованным. Расследование сейчас продолжается, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района.

Труп Рафаэля обнаружили на общем балконе шестого этажа. Врачи зафиксировали у него на шее несколько ножевых ранений. Тело подозреваемого - им является Дмитрий - нашли у входа в подъезд, с травмами, характерными для падения с высоты. Правоохранители считают, что он покончил с собой после того, как расправился с соперником.

По версии следствия, конфликт между молодыми людьми произошел из-за девушки Алены. Дмитрий с ней встречался раньше, а Рафаэль был ее новым парнем. Она уже дала показания силовикам. К слову, все случилось как раз в том доме, в котором живет самарчанка.

Сейчас расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU