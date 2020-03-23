Надя из "Иронии судьбы" борется с раком на карантине

23 Март 2020 2020-03-23T14:55:48+03:00

Актриса верит, что все будет хорошо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Журналист портала kp.ru сумела пообщаться с актрисой Барбарой Брыльской, которая навсегда запомнилась зрителям как интеллигентная Надя из "Иронии Судьбы". Сейчас она редко появляется на публике и не дает интеревью. Кинозвезда борется с онкологией, а сейчас - еще и в условиях карантина, ведь в Польше как и по всей Европе спасаются от коронавируса.

- Я сейчас даже за продуктами не выхожу, приносит сын. Но паники у меня нет, я считаю, что это необходимая субординация. Переживем, - призналась кинозвезда.

Но вот о болезни Барбара говорить отказалась, отметив, что это слишком ее, личное.

Актрису в молодости называли польской Бриджит Бардо. Но красота личного счастья актрисе не принесла. Она трижды была замужем и каждый раз брак приводил к разводу: мужья завидовали ей и ревновали.

Еще до онкологии актриса мучилась от воспаления седалищного нерва и проходила курсы реабилитации. Она до сих пор признается, что ее сын, невестка и внуки - единственные люди, ради которых она просыпается каждый день.

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ИСТОЧНИК KP.RU