2020-03-23T17:11:03+03:00
Новости компаний

Билайн расширяет возможности абонентов в роуминге для поддержки борьбы с коронавирусом

Билайн в поддержку борьбы с коронавирусом расширяет перечень возможностей для тех клиентов, которые в настоящий момент находятся за границей
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Новые условия будут действовать до 30 апреля и могут быть продлены.Новые условия будут действовать до 30 апреля и могут быть продлены.
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Билайн временно отказывается от платы за услугу «Доверительный платёж» в роуминге - чтобы клиенты смогли пользоваться услугами связи за границей даже при нулевом балансе, когда нет возможности своевременно пополнить счет мобильной связи. Активировать услугу можно в мобильном приложении «Мой Билайн» (12+) или с помощью USSD-команды *141#. После активации услуги мобильный счет клиента будет автоматически пополнен на три дня. Другие условия использования услуги «Доверительный платеж» сохраняются в том же формате, что и ранее. Размер суммы пополнения зависит от показателя средних ежемесячных расходов клиента на мобильную связь и тарифа.

В ходе реализации комплекса мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, Билайн совместно с Ростуризмом провел SMS-оповещение клиентов, находящихся за границей, а также сделал бесплатными звонки на телефон горячей линии Ростуризма по вопросам коронавируса. Номер горячей линии +74996781203.

Информация о способах профилактики коронавируса доступна для клиентов в том числе и в приложении «Мой Билайн», через SMS и push-уведомления.

С 19 марта 2020 года Билайн для клиентов предоплатных тарифов в 5 раз увеличил количество минут и интернета в составе пакетов популярных услуг в международном роуминге. С 20 марта аналогичные условия действуют и для клиентов с постоплатной системой расчета, а также для корпоративных клиентов Билайн.

Новые условия будут действовать до 30 апреля 2020 года и могут быть продлены.

Более подробная информация об услуге «Доверительный платеж» на www.beeline.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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