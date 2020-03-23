2020-03-23T17:41:06+03:00
Коронавирус Covid-19

«Их еще для эболы закупали»: за самарцами с подозрением на коронавирус медики ездят в «противочумных костюмах»

На станции скорой помощи закупят тысячу одноразовых защитных костюмов
Ольга НОВИКОВА
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К пациентам с подозрением на коронавирус врачи скорой едут в полном защитном облаченииК пациентам с подозрением на коронавирус врачи скорой едут в полном защитном облаченииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На самарской станции скорой помощи закупят тысячу одноразовых защитных костюмов. Как сообщает «КП-Самара», сейчас медики пока пользуются уже имеющейся экипировкой. Врачи говорят, что их закупали еще «для эболы», но тогда они не пригодились.

- Защитные костюмы есть на каждой подстанции, перед тем, как ехать на вызов к пациенту с подозрением на коронавирус врачи приезжают и одеваются, - рассказал «КП-Самара» главный врач самарской станции скорой помощи Вячеслав Малахов. – В защитных костюмах едет вся бригада, включая водителя.

После использования одноразовые костюмы утилизируются в инфекционной больнице, а многоразовые – проходят дезинфекцию в автоклаве и снова возвращаются на станцию скорой помощи. Машину, в которой везли больного с подозрением на коронавирус, тоже тщательно дезинфицируют, и только после этого в нее вновь садятся люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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