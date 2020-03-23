«Их еще для эболы закупали»: за самарцами с подозрением на коронавирус медики ездят в «противочумных костюмах»
На самарской станции скорой помощи закупят тысячу одноразовых защитных костюмов. Как сообщает «КП-Самара», сейчас медики пока пользуются уже имеющейся экипировкой. Врачи говорят, что их закупали еще «для эболы», но тогда они не пригодились.
- Защитные костюмы есть на каждой подстанции, перед тем, как ехать на вызов к пациенту с подозрением на коронавирус врачи приезжают и одеваются, - рассказал «КП-Самара» главный врач самарской станции скорой помощи Вячеслав Малахов. – В защитных костюмах едет вся бригада, включая водителя.
После использования одноразовые костюмы утилизируются в инфекционной больнице, а многоразовые – проходят дезинфекцию в автоклаве и снова возвращаются на станцию скорой помощи. Машину, в которой везли больного с подозрением на коронавирус, тоже тщательно дезинфицируют, и только после этого в нее вновь садятся люди.
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ИСТОЧНИК KP.RU