В пансионате «Радуга» в Тольятти создали временное учреждения для людей с подозрением на коронавирус

23 Март 2020 2020-03-23T18:09:14+03:00

По данным на 23 марта, в Самарской области девять человек, у которых подтвердили коронавирус. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Туда на 14 дней будут помещать граждан, у которых нет признаков ОРВИ и гриппа и которые не могут сами изолировать себя от общества

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В тольяттинском пансионате «Радуга» создали временное учреждение, где будут наблюдать за людьми, которые находятся на карантине по коронавирусу. Туда будут привозить граждан, у которых нет признаков ОРВИ и гриппа и которые не могут сами изолировать себя от общества. Все они пробудут в пансионате минимум 14 дней, сообщает мэрия Тольятти.

- Штат сформирован и укомплектован медицинскими работниками и обслуживающим персоналом. Все сотрудники обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. Отдельно стоящий корпус пансионата переоборудован в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, оснащен всеми необходимыми средствами профилактики и дезинфекции, - отметили в городской администрации.

Первых постояльцев в «Радугу» привезли уже в понедельник, 23 марта. Во время карантина деятельность пансионата приостановили.

По данным на 23 марта, в Самарской области девять человек, у которых подтвердили коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU