2020-03-23T18:57:25+03:00
Коронавирус Covid-19

На самарской скорой помощи из-за коронавируса увеличили количество диспетчеров

Каждый день в диспетчерский центр звонит 7-9 человек, чувствующих недомогание после заграничной поездки
Ольга НОВИКОВА
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Все диспетчеры скорой помощи получают самую актуальную информацию по коронавирусуВсе диспетчеры скорой помощи получают самую актуальную информацию по коронавирусуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В диспетчерском центре самарской скорой помощи из-за коронавируса увеличили количество операторов. Теперь здесь единовременно трудится до 15 человек. Как пишет «КП-Самара», число диспетчеров увеличено и в дневную, и в ночную смены.

- В будни в рабочее время звонков поменьше, а вот по вечерам и в выходные из число растет. Мы заранее прогнозируем этот рост и выводим на работу дополнительных сотрудников, - рассказала «КП-Самара» заведующая оперативным отделением скорой помощи Марина Доронина. – В отпусках у нас в это время так никого нет, но все диспетчеры понимают ситуацию, и при необходимости выходят и в перерывы, и в выходные.

Все диспетчеры прошли обучение по коронавирусной инфекции. Если возникают дополнительные вопросы, на помощь операторам приходят старшие врачи. Кроме того, к диспетчерам скорой стекается вся актуальная информация о коронавирусе, которая регулярно обновляется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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