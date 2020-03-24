Оперштаб: первый случай коронавируса в Новокуйбышевске лабораторно не подтвержден
В оперативном штабе Самарской области рассказали о судьбе больного с подозрением на коронавирус в Новокуйбышевске. История горожанина появилась в социальных сетях. Мужчина сам написал, что ему по телефону сообщили о положительных результатах анализа. По его словам, он не испытывал особенного недомогания, температура поднималась лишь до 37 градусов.
- Его диагноз лабораторно неподтверждён и только был направлен в лабораторию Вектор в Новосибирске, - сообщили журналисту КП-Самара в штабе. Конечно, сейчас пациент госпитализирован.
Напомним, что при подозрении на коронавирус проводят несколько анализов. Положительный диагноз могут подтвердить только в федеральном центре. До этого больные лежат в боксах только с подозрением на коронавирус, которое подтверждается не у всех. Как делают тесты, мы писали в отдельной публикации.
На данный момент официально диагноз подтвержден у девятерых жителей Самарской области. 2 из них - самарцы, еще 7 находятся в Тольятти.
ИСТОЧНИК KP.RU