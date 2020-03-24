2020-03-24T12:59:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперштаб: первый случай коронавируса в Новокуйбышевске лабораторно не подтвержден

Мужчина сам написал о подозрениях врачей в социальных сетях, но его анализы сейчас только отправлены в федеральный центр
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Новокуйбышевске у пациента подозревают коронавирусВ Новокуйбышевске у пациента подозревают коронавирусФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В оперативном штабе Самарской области рассказали о судьбе больного с подозрением на коронавирус в Новокуйбышевске. История горожанина появилась в социальных сетях. Мужчина сам написал, что ему по телефону сообщили о положительных результатах анализа. По его словам, он не испытывал особенного недомогания, температура поднималась лишь до 37 градусов.

- Его диагноз лабораторно неподтверждён и только был направлен в лабораторию Вектор в Новосибирске, - сообщили журналисту КП-Самара в штабе. Конечно, сейчас пациент госпитализирован.

Напомним, что при подозрении на коронавирус проводят несколько анализов. Положительный диагноз могут подтвердить только в федеральном центре. До этого больные лежат в боксах только с подозрением на коронавирус, которое подтверждается не у всех. Как делают тесты, мы писали в отдельной публикации.

На данный момент официально диагноз подтвержден у девятерых жителей Самарской области. 2 из них - самарцы, еще 7 находятся в Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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