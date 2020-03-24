Тольяттинским больницам предложили маски по 35 рублей

24 Март 2020 2020-03-24T13:53:48+03:00

В аптеках маски сейчас не купить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До пандемии и ажиотажа они стоили при оптовой закупке 0,89 рублей

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В Тольятти больницы не смогли закупить одноразовые маски. Поставщик увеличил стоимость одного изделия на оптовой закупке. За одну маску требуется заплатить 35 рублей.

- В январе мы покупали по 0,89 р. По 35 брать не будем и организуем пошив многоразовых из своей марли, - объяснил главврач городской больницы автограда Николай Ренц.

Напомним, что недавно губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался по поводу дефицита масок. Он отметил, что шить марлевые повязки стали предприятия Самарской области. Они будут в первую очередь распределяться по лечебным заведениям и аптекам. Также в Самаре намерены начать производство антисептиков.

Тем временем жителям рассказали, как сделать маску собственными руками.

ИСТОЧНИК KP.RU