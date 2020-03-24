Билайн предоставит абонентам доступ к домашнему интернету и телевидению при нулевом балансе

24 Март 2020 2020-03-24T16:27:53+03:00

Билайн внимательно следит за развитием ситуации и будет внедрять новые инициативы и предложения

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Билайн продолжает реализацию инициатив, направленных на обеспечение комфорта и поддержку клиентов в условиях непростых обстоятельств, связанных с коронавирусом.

С 23 марта 2020 года Билайн обеспечит возможность своим клиентам пользоваться услугами Домашнего интернета и сервисом «Билайн ТВ» в своей сети широкополосного доступа даже при нулевом балансе абонентского счета с 23.03.2020 до 30.04.2020 включительно.

- всем пользователям сервиса «Билайн ТВ» доступны 20 общероссийских телеканалов даже при отрицательном балансе. Сервисом «Билайн ТВ» могут воспользоваться также пользователи, не являющиеся абонентами Билайн, при регистрации по адресу электронной почты.

- пользователям услуг Домашнего интернета при отсутствии средств на балансе, будет предоставлен бесплатный доступ в интернет к любым ресурсам на скорости 2мбит/c до 30.04.2020. Абонентам, которым требуется более высокая скорость передачи данных, будет предоставлена возможность отложенной оплаты на срок до 30 дней на текущем тарифном плане. Оплата за услугу отложенного платежа взиматься не будет.

Среди уже реализованных инициатив, предпринятых компанией для содействия борьбе с распространением коронавирусной инфекции, реализовано следующее:

- в 5 раз увеличено количество минут и интернета в составе популярных услуг для клиентов Билайн в международном роуминге. На территории более 100 стран мира ежедневно клиентам Билайн будут доступны услуги мобильной связи в 5 раз больше за те же деньги.

- обнулена стоимость звонков для абонентов Билайн в роуминге на телефон горячей линии Ростуризма по теме коронавирусной инфекции. Номер горячей линии +74996781203. Горячая линии организована совместно с ассоциацией «Турпомощь». Позвонить за 0 рублей на эту горячую линию может любой абонент Билайн, где бы он ни находился – дома, в поездках по России или за границей.

Билайн внимательно следит за развитием ситуации и будет внедрять новые инициативы и предложения, направленные на помощь своим абонентам в сложившихся обстоятельствах. C 13 марта 2020 года для абонентов Билайн в приложении «Мой Билайн» (12+) доступна информация о профилактике коронавируса. Билайн информирует своих клиентов о том, где можно найти актуальные данные о способах профилактики, через SMS и push-уведомления.

Предоставленные сервисы компании входят в состав агрегатора ВСЕ.ОНЛАЙН, который является дополнительным элементом плана по противодействию коронавирусной инфекции: http://government.ru/news/39242/

ИСТОЧНИК KP.RU