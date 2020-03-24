2020-03-24T21:59:43+03:00
Общество

Делом самарского сироты-инвалида, которого обманом оставили без квартиры, займется Следственный комитет РФ

После сообщений в СМИ руководитель ведомства поручил провести доследственную проверку
Ольга НОВИКОВА
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Надежда Димы - на правоохранителей и справедливый судНадежда Димы - на правоохранителей и справедливый суд
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Следственное управление СК по Самарской области проведет проверку по делу инвалида-сироты, которого обманом лишили полученной от государства квартиры. Такое поручение по фактам сообщений в СМИ дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

- Региональным следственным управлением организована доследственная проверка, в рамках которой будут приняты меры по восстановлению прав сироты, - сообщает СК РФ.

Напомним, «КП-Самара» уже писала про выпускника коррекционного интерната, сироту Диму С., которого хотят лишить единственного жилья – «однушки» на Воронежской, полученной от государства. Сироту обмвнаом и угрозами заставили выписаться с жилплощади и подписать договор купли-продажи ее за полцены. Правда, даже этих денег он не увидел – риелторша Марина, забрала их себе.

- Сейчас на квартиру решением суда наложен запрет на проведение регистрационных действий, то есть ее не смогут перепродать, и цепочка из участников дела не будет расти, - объясняет руководитель общественной организации «Домик детства» Антон Рубин. – Но суд отказался запретить выселение и разрешить проживание Димы в квартире. А значит, в любой момент его могут выселить.

Из-за ситуации с коронавирусом суды до середины апреля отложили рассмотрение всех дел, кроме неотложных. Попадает ли под эту категорию дело Димы – пока неизвестно.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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