2020-03-25T09:51:32+03:00
Спорт

Иракский футболист Сафаа Хади: «Спасибо, Россия! Спасибо всем людям»

Новичок «Крыльев» рассказал, как ему живется в новой стране
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
У футболиста команда почти миллион подписчиков в инстаграмеУ футболиста команда почти миллион подписчиков в инстаграмеФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

Полузащитник «Крыльев Советов» Сафаа Хади рассказал про свои первые месяцы в России. По его словам, иракские болельщики с огромным интересом следят за жизнью игрока в новой стране. Также хавбек отметил, что ему приятно, что в социальных сетях клуба прибавилось подписчиков из Ирака.

– И семья, и друзья просто задают мне вопросы, как у меня дела в России. Отвечаю, что я очень горд тем, что нахожусь здесь. В этой стране очень хороший народ. Вначале мне было сложно, но потом я привык. Спасибо, Россия! Спасибо всем людям. Популярность? Мне, конечно, говорят, что я популярный и все в этом духе. Но мне важно показывать себя на поле, – цитирует игрока пресс-служба самарцев.

В текущем сезоне Хади, перешедший в клуб этой зимой, один раз вышел на замену. «Крылья Советов» располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице. Сейчас команда находится на карантине из-за сложной эпидемиологической ситуации. Игроки приступят к тренировкам 1 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Загадочный игрок из Ирака: почему новичок «Крыльев» Сафаа Хади вытащит команду со дна

875 тысяч подписчиков в инстаграме, липовый паспорт, поддержка протестующих. «Комсомольская правда-Самара» разбирается в том, кто такой этот иракский полузащитник (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хлеб не всему голова: «Новокуйбышевскхлеб» задолжал сотрудникам зарплаты почти на 2 миллиона рублей
В Самаре закрыли кинотеатр «Пять звезд» в «Вива Лэнде» до 12 апреля
За две недели марта 7 автомобильных марок изменили цены на свои модели
В Тольятти сотрудники Росгвардии нашли без вести пропавшего подростка
СГЭУ вошел в десятку востребованных вузов России
35 тысяч бутылок: в Самарской области остановили фуру с «паленым» алкоголем
Иракский футболист Сафаа Хади: «Спасибо, Россия! Спасибо всем людям»
Погода на весну и лето в Самаре: синоптики рассказали, чего ждать от природы в ближайшие месяцы
В Новой Самаре рассказали, как убирают снег
В Тольятти парень пытался угнать машину, чтобы доехать на ней до Москвы
Жители Самарской области сами смогут решить, на что потратить президентский грант 1,5 млрд рублей
Как настоящие, но не радуют: самарские таможенники "арестовали" поддельные игрушки
Резко обеднели: зарплаты самарцев сократились на 9000 рублей
Делом самарского сироты-инвалида, которого обманом оставили без квартиры, займется Следственный комитет РФ
Фасад и кровлю особняка Сурошникова отреставрируют к концу года
Сообразили на троих: под Сызранью молодые люди украли с железной дороги 700 тонн чугуна
В Самаре ужесточили запрет на массовые мероприятия из-за коронавируса