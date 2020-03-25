Иракский футболист Сафаа Хади: «Спасибо, Россия! Спасибо всем людям»

25 Март 2020 2020-03-25T09:51:32+03:00

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Полузащитник «Крыльев Советов» Сафаа Хади рассказал про свои первые месяцы в России. По его словам, иракские болельщики с огромным интересом следят за жизнью игрока в новой стране. Также хавбек отметил, что ему приятно, что в социальных сетях клуба прибавилось подписчиков из Ирака.

– И семья, и друзья просто задают мне вопросы, как у меня дела в России. Отвечаю, что я очень горд тем, что нахожусь здесь. В этой стране очень хороший народ. Вначале мне было сложно, но потом я привык. Спасибо, Россия! Спасибо всем людям. Популярность? Мне, конечно, говорят, что я популярный и все в этом духе. Но мне важно показывать себя на поле, – цитирует игрока пресс-служба самарцев.

В текущем сезоне Хади, перешедший в клуб этой зимой, один раз вышел на замену. «Крылья Советов» располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице. Сейчас команда находится на карантине из-за сложной эпидемиологической ситуации. Игроки приступят к тренировкам 1 апреля.

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875 тысяч подписчиков в инстаграме, липовый паспорт, поддержка протестующих. «Комсомольская правда-Самара» разбирается в том, кто такой этот иракский полузащитник (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU