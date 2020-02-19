Загадочный игрок из Ирака: почему новичок «Крыльев» Сафаа Хади вытащит команду со дна

На момент публикации этого текста известно лишь одно: официальных данных о контракте, его сроке и сумме трансфера пока нет. Факт в том, что Сафаа Хади прибыл в расположение «Крыльев Советов» и уже провел там первую тренировку. Очевидно, переговоры о переходе шли или идут крайне непросто. Но все же.

Кто он такой, этот игрок сборной Ирака? Хади – чистый опорный полузащитник. Очень жесткий и неуступчивый. В футболе таких называют «цепными псами». Почему он поможет самарскому клубу? Потому что по факту таких парней во всем современном футболе немного. Хорошим прототипом новичка КС является игрок действующего чемпиона России «Зенита» Вильмар Барриос. Кстати, об интересе со стороны питерского клуба к Хади передавало не одно СМИ. А это говорит о многом. К тому же, с иранским форвардом клуба из Санкт-Петербурга Сердаром Азмуном у иракского полузащитника крепкая дружба.

Футболист дружит с иранцем Сердаром Азмуном из «Зенита»Фото: СОЦСЕТИ

Но вернемся в Самару. Стоит признать, игра «Крыльев» как раз в средней зоне в первой части сезона оставляла желать лучшего. Хади очень хорош в отборе, но также он классно начинает атаки. У него хороший удар, сильная левая нога. Такой игрок очень нужен команде Божовича. Гацкан не вечен, Тимофеев арендован и нестабилен, а Антон больше созидатель, нежели разрушитель.

Но, кроме футбольных показателей, футболист сборной Ирака очень интересный парень. Давайте постараемся поближе с ним познакомиться и понять, чем, кроме футбола, может пригодиться трансфер этого игрока в КС.

Инстаграм «Крыльев Советов» атаковали аккаунты из Ирака. У самого Хади 875 тысяч подписчиков

Болельщики из Ирака уже готовы поддерживать «Крылья» ФОТО: инстаграм КС

Трансфер такого популярного игрока несет для самарской команды несомненный успех. Кроме освоения новых рынков, точно вырастет и количество подписчиков в социальных сетях клуба и его ютуб-канале. Уже сейчас множество фанатов с Ближнего Востока активно оставляют комментарии, лайки, подписываются, быть может, даже ставят колокольчик. А футболки с фамилией Хади (как только он получит игровой номер) нужно срочно отправлять огромным тиражом в Ирак. Раскупят - это точно. Хотя, куда мы лезем, они там, наверняка, все это понимают.

Липовый паспорт и обвинения от полиции

В жизни новобранца КС есть и такой пункт. В чем было дело и почему паспорт Хади оказался липовым, история умалчивает. Но суть такова: футболиста сняли с рейса, проверили его документы. Они оказались поддельными. Спортсмена задержали, предъявили обвинения. Серьезных последствий удалось избежать, ошибку исправили. Но игрок пропустил сразу несколько матчей из-за этого недоразумения.

Маска и поддержка протестующих в Ираке

Игрок поддержал протекстующих в Ираке ФОТО: инстаграм Сафаа Хади

В октябре прошлого года в Ираке поднялась волна массовых протестов. Меры безопасности со стороны государства были жесткими: в результате столкновений погибло около 500 человек, а еще 20 тысяч - пострадали. Во время матча со сборной Ирана первые забили гол футболисты Ирака. Сафаа отпраздновал этот успех маской на лице. Это фото стало очень популярным в стране. А сам футболист сказал, что «это самое простое, что игроки могут дать мученикам Ирака».

Резюме

Давайте просто сойдемся в одном: Сафаа Хади – классный улыбчивый парень из Ирака с прикольной прической. Кстати, он первый из этой страны в российском чемпионате. Это очень любопытный футболист, который однозначно добавит колорита и внимания «Крыльям Советов». Но главное, конечно, чтобы он помог команде. Во всяком случае, у него для этого все есть.

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