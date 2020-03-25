2020-03-25T10:59:02+03:00
Новости компаний

СГЭУ вошел в десятку востребованных вузов России

Вуз улучшил свои позиции и теперь занимает девятую строчку рейтинга
Кристина АДАЕВА
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Вуз поднялся в рейтингеВуз поднялся в рейтингеФото: "КП" Архив
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Самарский государственный экономический университет вошел в десятку лучших в рейтинге востребованности вузов России по итогам 2019 года в группе «Вузы сферы управления». Топ лучших вузов был составлен информационно-просветительский проект МИА «Россия сегодня» - «Социальный навигатор».

СГЭУ улучшили свои позиции в данном рейтинге, за год вуз поднялся на одну строчку – с 10 места на 9-е. Оценка проводилась по нескольким показателям: доля выпускников, получивших направление на работу, коммерциализация интеллектуального продукта организации, а также цитирование трудов ее сотрудников. По информации СГЭУ, процент трудоустроенности выпускников в вузе составляет 100%, коммерциализация интеллектуального продукта - 7,9%, по этому показателю вуз обошел коллег из Санкт-Петербурга, дипломатическую академию МИД России и столичный университет «Дубна». Третий показатель индекс цитирования трудов сотрудников в Самарском государственном экономическом университете равен 15.

В 2019 году в исследование участвовали 436 вуза, что на 12 меньше чем годом ранее. Сокращение числа участников связано с реорганизацией либо объединением ряда вузов. В рейтинг участвовали как государственные, муниципальные, так и частные организации высшего образования.

Также в числе самарских вузов, попавших в десятку рейтинг Самарский государственный медицинский университет, он занимает девятую строчка в группе медицинских вузов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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