СГЭУ вошел в десятку востребованных вузов России

25 Март 2020 2020-03-25T10:59:02+03:00

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Самарский государственный экономический университет вошел в десятку лучших в рейтинге востребованности вузов России по итогам 2019 года в группе «Вузы сферы управления». Топ лучших вузов был составлен информационно-просветительский проект МИА «Россия сегодня» - «Социальный навигатор».

СГЭУ улучшили свои позиции в данном рейтинге, за год вуз поднялся на одну строчку – с 10 места на 9-е. Оценка проводилась по нескольким показателям: доля выпускников, получивших направление на работу, коммерциализация интеллектуального продукта организации, а также цитирование трудов ее сотрудников. По информации СГЭУ, процент трудоустроенности выпускников в вузе составляет 100%, коммерциализация интеллектуального продукта - 7,9%, по этому показателю вуз обошел коллег из Санкт-Петербурга, дипломатическую академию МИД России и столичный университет «Дубна». Третий показатель индекс цитирования трудов сотрудников в Самарском государственном экономическом университете равен 15.

В 2019 году в исследование участвовали 436 вуза, что на 12 меньше чем годом ранее. Сокращение числа участников связано с реорганизацией либо объединением ряда вузов. В рейтинг участвовали как государственные, муниципальные, так и частные организации высшего образования.

Также в числе самарских вузов, попавших в десятку рейтинг Самарский государственный медицинский университет, он занимает девятую строчка в группе медицинских вузов.

ИСТОЧНИК KP.RU