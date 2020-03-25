2020-03-25T11:12:26+03:00
Общество

В Самаре закрыли кинотеатр «Пять звезд» в «Вива Лэнде» до 12 апреля

Кинотеатр в «Вива Лэнде» не будет работать до 12 апреля
Владислав КИРСАНОВ
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Такое решение принято в связи с рекомендация МинкультаТакое решение принято в связи с рекомендация МинкультаФото: Архив КП
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В Самаре закрылся кинотеатр «Пять звезд» в «Вива Лэнде». Это произошло в связи с обострением эпидемиологической ситуации и риска заражения коронавирусом. Руководство сети решило приостановить работу с 25 марта по 12 апреля.

– Учитывая рекомендации Министерства Культуры России, руководство сети кинотеатров «Пять звезд» решило приостановить работу в Самаре. Эти меры принимаются в целях безопасности наших посетителей и предупреждения распространения коронавируса. Спасибо за понимание! – говорится в сообщении представителей кинотеатра.

Отмечается, что если клиенты уже приобрели билеты на тот или иной сеанс после указанной даты, руководство вернет все деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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