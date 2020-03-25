В Самаре закрыли кинотеатр «Пять звезд» в «Вива Лэнде» до 12 апреля
В Самаре закрылся кинотеатр «Пять звезд» в «Вива Лэнде». Это произошло в связи с обострением эпидемиологической ситуации и риска заражения коронавирусом. Руководство сети решило приостановить работу с 25 марта по 12 апреля.
– Учитывая рекомендации Министерства Культуры России, руководство сети кинотеатров «Пять звезд» решило приостановить работу в Самаре. Эти меры принимаются в целях безопасности наших посетителей и предупреждения распространения коронавируса. Спасибо за понимание! – говорится в сообщении представителей кинотеатра.
Отмечается, что если клиенты уже приобрели билеты на тот или иной сеанс после указанной даты, руководство вернет все деньги.
Теперь десять человек: новые случаи заболевания коронавирусом в Самарской области на 24 марта, ограничения и меры профилактики
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус в Самаре, последние новости на 25 марта 2020 года: кино могут закрыть, есть еще один заболевший
Собираем последние новости про коронавирус в Самаре на 25 марта 2020 года, все, что известно к этой минуте (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU