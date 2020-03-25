2020-03-25T06:24:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Самаре, последние новости на 25 марта 2020 года: кино могут закрыть, есть еще один заболевший

Собираем последние новости про коронавирус в Самаре на 25 марта 2020 года, все, что известно к этой минуте
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре могут ужесточить запрет и закрыть кинотеатры и развлекательные заведенияВ Самаре могут ужесточить запрет и закрыть кинотеатры и развлекательные заведенияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре еще один заболевший, глава города ужесточила меры по ограничению мероприятий. Эти и другие последние новости про коронавирус в Самаре 25 марта 2020 года собираем в нашем традиционном материале. Только проверенная и честная информация для наших читателей. Какие еще ограничения ожидают в ближайшее время город и что делать самарцам, чтобы избежать болезни.

10 человек находятся в больницах Самарской области с коронавирусом. 24 марта стало известно о том, что положительный анализ подтвердился еще у одного пациента. Это женщина, которая вернулась из Италии. Она жительница областной столицы. А вот первые пациенты скоро могут быть выписаны, у них должны взять контрольные анализы в ближайшие дни.

Теперь десять человек: новые случаи заболевания коронавирусом в Самарской области на 24 марта, ограничения и меры профилактики

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Несколько человек с подозрением на коронавирус госпитализированы в Новокуйбышевске и Тольятти (в больницу автограда попали жители Сызрани). Их анализы пока не подтверждены в федеральном центре.

Глава города Елена Лапушкина подписала правки в выпущенное неделей раньше Постановление. Теперь ограничение на мероприятия больше чем для 50 человек касается и помещений, и открытых площадок.

На оперативном штабе в Москве регионам рекомендовали закрыть кинотеатры и другие развлекательные заведения. Решение об этом должен принять губернатор.

МФЦ Самарской области будут работать в особом режиме из-за пандемии. На прием нужно записаться заранее. Находиться в помещении без записи будет нельзя.

Пока тесты на коронавирус в Самарской области делают только по показаниям. Если у вернувшегося из-за границы гражданина появляются симтомы, к нему приедет "особая" бригада врачей в специальных костюмах. Рассказываем, как обстоит дело и чего ждать.

Получить больничный при карантине с короновирусом в Самаре можно удаленно и дистанционно. Заявление подается на сайте ФСС – федеральном fss.ru или региональном r63.fss.ru, приложить нужно скан страницы загранпаспорта. Также можно вызвать на дом врача.

В Самаре начали работу волонтеры, которые помогают пожилым одиноким людям. Журналист КП-Самара отправилась в такой рейд. Рассказываем, куда звонить и как предложить помощь или попросить о ней.

Номер горячей линии для пожилых – 8-800-200-34-11

Напоминаем телефоны горячей линии для тех, кто вернулся из поездки в опасные страны:

г. Тольятти – 8 (8482) 98-88-87,

г. Сызрань – 8 (8464) 90-00-01,

г. Новокуйбышевск – 8 (8463) 59-59-58. Так же для жителей Самарской области действует телефон горячей линии:

8 (846) 307-77-78,

8 (846) 307-77-77.

И многоканальный: 8 800 30 22 163.

А еще напоминаем: несмотря на то, что выходить на улицу сегодня крайне нежелательно, а посетить веселые мероприятия и не получится, у горожан все же есть выход. Самарские театры сегодня предлагают смотреть спектакли онлайн. Рассказываем, когда включать прямые трансляции.

Хроника борьбы с коронавирусом в Самарской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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