2020-03-25T12:57:56+03:00
Общество

59 лет держался: в Самарской области побит еще один рекорд по осадкам

За последние несколько дней в регионе выпала практически месячная норма снега
Владислав КИРСАНОВ
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Очередной рекорд поставили две метеостанцииОчередной рекорд поставили две метеостанцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вчера, 24 марта, в Самарской области были поставлены очередные метеорекорды. Так, две станции в регионе зафиксировали наибольшее количество осадков за последние годы.

– На метеостанции Серноводск выпало 11,3 мм осадков. Это перекрыло рекорд, который держался с 1961 года. В Кинель-Черкассах прошло 9,6 мм. Это на 4,2 мм больше показателя 27-летней давности, – сообщает Приволжское УГМС.

Ранее синоптики рассказали, какую погоду ждать жителям Самарской области в конце весны и летом. По их сообщению, в апреле также ожидаются обильные осадки, которые будут превышать норму.

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Стала известна погода на весну и лето в Самаре и области (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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