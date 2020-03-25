Билайн сохранит услуги клиентов в полном объеме даже при отрицательном балансе

25 Март 2020 2020-03-25T15:01:36+03:00

Билайн в рамках поддержки борьбы с коронавирусом предоставит клиентам возможность пользоваться услугами мобильной связи в полном объеме при отрицательном балансе сроком до 30 дней.

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Инициатива создана для тех клиентов, у которых по тем или иным причинам сегодня нет возможности для своевременной оплаты мобильной связи. При возникновении таких ситуаций они смогут воспользоваться бесплатной услугой «Всегда на связи» в мобильном приложении «Мой Билайн» (12+). Услуга дает возможность оставаться на связи при отрицательном балансе в пределах дополнительного лимита. Он автоматически активируется при исчерпании средств на счете и действует 30 дней. Сумма лимита варьируется от 250 до 1000 рублей в зависимости от текущего размера абонентской платы тарифного плана клиента. По истечении 30 дней или при исчерпании лимита клиенту необходимо пополнить счет на сумму, достаточную для выхода в положительный баланс.

Предложение создано для клиентов, которые ранее не пользовались подобным сервисом или услугами «Доверительный платеж», «Автодоверительный платеж», «Пополни позже». Услуга действует только для клиентов-физических лиц предоплатной системы расчетов, которые подключились к Билайн более трех месяцев назад и с тратами на связь за последний месяц более 50 рублей.

С 23 марта 2020 года пользователи Домашнего интернета и сервиса «Билайн ТВ» в своей сети широкополосного доступа также могут пользоваться услугами при нулевом балансе абонентского счета. Доступ в интернет к любым ресурсам предоставляется на скорости 2 мбит/c. Клиентам, которым необходима более высокая скорость ШПД, Билайн предоставит возможность отложенной оплаты на срок до 30 дней. Оплата за услугу отложенного платежа не взимается.

Новые условия будут действовать до 30 апреля 2020 года и могут быть продлены.

Более подробная информация об услуге «Всегда на связи» доступна на сайте Билайн в разделе «Новости», а также в разделе спец.предложения в мобильном приложении «Мой Билайн».

ИСТОЧНИК KP.RU