2020-03-25T17:09:21+03:00
Общество

СВГК предупреждает: из-за неустойчивой погоды становится больше проблем с газовым оборудованием

Компания просит собственников зданий своевременно чистить крыши и контролировать состояние дымоходов
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В Самарской области из-за неустойчивой погоды все чаще из-за падения слежавшегося снега деформируются газопроводы. В компании СВГК сообщили, что такие случаи фиксируются неоднократно в последних сводках аварийных ситуаций в зоне ответственности организации.

Обмерзание или разрушение оголовка дымохода может привести к нарушению или даже полному прекращению естественной тяги в нем. В результате продукты сгорания попадают в помещение, что может привести к трагедии – отравлению угарным газом.

Резкие порывы ветра также не раз приводили к опрокидыванию тяги в дымоходах, что также становилось причиной несчастных случаев. Поэтому сегодня особенно важно проверять тягу перед тем, как разжечь котел или колонку, а также делать это во время работы оборудования.

Специалисты Средневолжской газовой компании предупреждают также о том, что в ближайшие дни собственникам зданий нужно уделять особое внимание контролю состояния дымоходов и своевременной очистке крыш от снега и наледи. Это позволит избежать деформации наружных газопроводов из-за схода глыб слежавшегося снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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