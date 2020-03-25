СВГК предупреждает: из-за неустойчивой погоды становится больше проблем с газовым оборудованием
В Самарской области из-за неустойчивой погоды все чаще из-за падения слежавшегося снега деформируются газопроводы. В компании СВГК сообщили, что такие случаи фиксируются неоднократно в последних сводках аварийных ситуаций в зоне ответственности организации.
Обмерзание или разрушение оголовка дымохода может привести к нарушению или даже полному прекращению естественной тяги в нем. В результате продукты сгорания попадают в помещение, что может привести к трагедии – отравлению угарным газом.
Резкие порывы ветра также не раз приводили к опрокидыванию тяги в дымоходах, что также становилось причиной несчастных случаев. Поэтому сегодня особенно важно проверять тягу перед тем, как разжечь котел или колонку, а также делать это во время работы оборудования.
Специалисты Средневолжской газовой компании предупреждают также о том, что в ближайшие дни собственникам зданий нужно уделять особое внимание контролю состояния дымоходов и своевременной очистке крыш от снега и наледи. Это позволит избежать деформации наружных газопроводов из-за схода глыб слежавшегося снега.
ИСТОЧНИК KP.RU