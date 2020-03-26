В страшной аварии с шестью машинами под Самарой скончался один человек

26 Март 2020 2020-03-26T09:50:10+03:00

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Вчера, 25 марта, в Самарской области произошло серьезное ДТП. Грузовой автомобиль под управлением 41-летнего мужчины совершил аварию с пятью транспортными средствами. В результате произошедшего машина УАЗ оказалась зажата между несколькими авто.

– Водитель и пассажир были срочно госпитализированы. В последствии последний скончался в реанимационном отделении. Ему было 29 лет, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Одной из причин происшествия могли стать отказавшие у грузовика тормоза. Эта версия проверяется. Правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза [видео] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU