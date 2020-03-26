2020-03-26T11:57:34+03:00
Новости компаний

ВТБ с 31 марта запускает упрощенную программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам

ВТБ считает заботу о клиентах своей основной задачей
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Фото предоставлено пресс-службойФото предоставлено пресс-службой
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ВТБ первым из российских банков заявил о разработке комплекса мер помощи заемщикам, которые пострадали от эпидемии коронавируса. Сегодня, 26 марта, было принято решение о том, что банк начнет работу по этой программе 31 марта.

По ее условиям все заемщики, которые ушли на больничный в результате COVID-19, смогут получить отсрочку платежа по кредитам наличными и ипотеке на срок до трех месяцев. Все подтверждающие документы (больничные листы) будут приниматься банком дистанционно, через контакт-центр, визиты в офис банка в данном случае исключены. По факту обращения клиента и после получения необходимых документов услуга активируется автоматически.

На данный момент банк уже получает первые обращения клиентов и начинает работу по ним в индивидуальном формате.

Клиенты сохраняют возможность воспользоваться оформленными страховыми программами, которые дают возможность получить страховые выплаты для компенсации ежемесячных платежей по кредитам в связи с временной нетрудоспособностью или госпитализацией.

Крайне важно для нас оказать поддержку остальным заёмщикам, которые понесли финансовые потери в результате распространения пандемии. ВТБ уже сейчас готов предлагать им программы реструктуризации кредитов. Они включают в себя отсрочку платежа, изменение срока кредита, снижение ставки – решение по каждому обращению будет принято банком в индивидуальном порядке.

ВТБ считает заботу о клиентах своей основной задачей и в текущих условиях готов реагировать на их обращения максимально быстро и решать их с максимальной эффективностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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ВТБ с 31 марта запускает упрощенную программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам
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