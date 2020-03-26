Жителям Самарской области старше 65 лет рекомендуют оставаться дома до 14 апреля
Сегодня, 26 марта, в Самарской области начинают действовать новые меры по борьбе с коронавирусом. Губернатор региона Дмитрий Азаров подписал постановление, согласно которому всем жителям старше 65 лет не рекомендуется выходить из дома до 14 апреля.
– Речь идет также о людях с хроническими заболеваниями, такими как онкология, бронхиальная астма, сахарный диабет, хроническая болезнь почек, а также о гражданах, которые перенесли инсульт или инфаркт, – говорится в документе.
Отмечается, что для таким людям будут помогать волонтеры. Они помогут с едой, водой и медикаментами. На данный момент в Самарской области зафиксировано 12 заболевших коронавирусом. Все они прибыли из-за границы, либо контактировали с прибывшими.
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ИСТОЧНИК KP.RU