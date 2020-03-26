Коронавирус в Самаре, последние новости на 26 марта 2020 года: самоизолированных проконтролируют строже

В Самарской области, как и по встей стране, следующая неделя будет нерабочей. Это одн из шагов, призванных остановить эпидемию гриппа, ОРВИ и нового вируса в стране. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Самаре на этот момент: сколько человек на карантине, чем занимаются власти, какие еще ограничения ждут нас.

10 человек остаются в больницах с коронавирусом в Самарской области. 3 из них в Самаре, 7 в Тольятти. С подозрением на коронавирус госпитализированы жители Новокуйбышевска и Сызрани, но сейчас их анализы еще проверяют.

Теперь десять человек: новые случаи заболевания коронавирусом в Самарской области на 24 марта, ограничения и меры профилактики 00:00 00:00

4 200 анализов на коронавирус провели в Самарской области с момента начала эпидемии.

- Ежедневно поступают данные о количестве наших сограждан, прибывших из-за рубежа, эти данные передаются в министерство здравоохранения для организации соответствующего медицинского контроля, - рассказала Светлана Архипова, глава Роспотребнадзора.

17 человек выписали из больницы в Тольятти: пациенты общались с мужчиной, заболевшим коронавирусом. В течение всего срока их наблюдали врачи, сделаны все анализы, но уних не появилось признаков гриппа и ОРВИ.

Для больных в Самарской области предусмотрены 1,5 тысячи коек, 258 специальных боксов, 1353 аппарата ИВЛ.

10 шагов по профилактике коронавируса.

600 млн рублей дополнительно направлены из бюджета региона на поддержку врачей скорой помощи, первичного звена и инфекционистов.

Дмитрий Азаров остался недоволен тем, как муниципальные власти контролируют самоизолировавшихся. Он отметил, что главы даже не знают, сколько человек на подведомственной им территории находятся на карантине. Исправлять эту ситуацию начали уже сегодня: в каждом городе и районе будут составлять список таких людей и постоянно обновлять его. А помогут сделать контроль жестче общественники: старшие по дому, управляющие микрорайонов.

- Если вы каждого прибывшего не расписали по конкретному адресу, не понимаете, какой это дом, кто там старший, кто директор УК – это сотрясание воздуха, пустая трата времени! Считаю неудовлетворительной систему контроля за прибывающими из-за рубежа, - возмутился Дмитрий Азаров.

Жителям Самары старше 65 лет и лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями предложили соблюдать особые меры безопасности: перевестись на удаленную раоту, тщательно соблюдать правила гигиены, по возможности не выходить из дома.

Кинотеатрам в Самаре рекомендовали остановить работу до улучшения эпидситуации.

В фитнес-клубах бассейнах и дворцах спорта принимать посетителей можно, вот только придется тщательно дезинфицировать все поверхности и как можно чаще.

25 марта с обращением к жителям обратился Владимир Путин. Он объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля. При этом зарплаты сохраняются. Это не коснется банков, транспортных компаний, служб жизнеобеспечения и органов власти. А также аптек, агазинов и медицинских учреждений. Конечно же, в это время всем рекомендуют сидеть дома, а не разгуливать по улицам. Главный внештатный терапевт самарского министерства Сергей Фатенков уверен, что это поможет сдержать наступление коронавируса.

Обращение Путина к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом: прямая трансляция.Президент Владимир Путин выступает с обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом

Малому и среднему бизнесу окажут поддержку. Это выразится в налоговых каникулах, снижении ставки социального страхования. В Самарской области особенно поддержат предприятия сферы туризма и услуг.

Жители Самарской области смогут получить отсрочку на выплату потребительских и ипотечных кредитов. Рассказываем, на кого распространятся кредитные каникулы в банках.

Хроника борьбы с коронавирусом в Самарской области.

В Самаре банки не будут вводить ограничение на снятия наличных в банкоматах. Автоматы просто будут работать в других режимах. Поэтому горожан просят не поддаваться панике.

Номер горячей линии для пожилых – 8-800-200-34-11

Напоминаем телефоны горячей линии для тех, кто вернулся из поездки в опасные страны:

г. Тольятти – 8 (8482) 98-88-87,

г. Сызрань – 8 (8464) 90-00-01,

г. Новокуйбышевск – 8 (8463) 59-59-58. Так же для жителей Самарской области действует телефон горячей линии:

8 (846) 307-77-78,

8 (846) 307-77-77.

И многоканальный: 8 800 30 22 163.

Получить больничный при карантине с короновирусом в Самаре можно удаленно и дистанционно. Заявление подается на сайте ФСС – федеральном fss.ru или региональном r63.fss.ru, приложить нужно скан страницы загранпаспорта. Также можно вызвать на дом врача.