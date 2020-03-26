2020-03-26T13:59:51+03:00
Новости компаний

Билайн открывает бизнесу 2 месяца бесплатного доступа к сервису удаленного мониторинга

Билайн Бизнес продолжает запуск инициатив по поддержке клиентов на фоне обострившейся эпидемиологической ситуации
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Фото предоставлено пресс-службойФото предоставлено пресс-службой
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Билайн Бизнес информирует о запуске специального предложения на продукт для удобства мониторинга работы сотрудников – «Единый мониторинг». Для всех клиентов, подключающихся к продукту, предоставляется бесплатный период на 2 месяца*. Это позволяет быстро и без дополнительных затрат осуществлять надлежащий контроль за сотрудниками с разъездным характером работы: курьеры, экспедиторы, а также сотрудниками, работающими удаленно.

Осуществлять мониторинг локаций персонала на «удаленке», а также всех перемещений сотрудников возможно как при помощи базовых станций, так и по GPS/ГЛОНАСС. «Единый мониторинг» обеспечивает возможность дистанционной постановки и проверки выполнения задач, а также предоставляет иные возможности, которые сведут к минимуму неудобства, связанные с удаленной работой. Контроль осуществляется через удобный web-интерфейс, в котором видна вся информация о местоположении, перемещении сотрудников в течение рабочего дня, пул задач и многое другое.

Услуга предоставляется при наличии согласия сотрудников.

Надежда Артемьева, директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «ВымпелКом»:

«В настоящий момент компании активно переводят своих сотрудников на удаленную работу, и очень важно в этот период обеспечить непрерывность всех рабочих процессов и сохранять результативность на высоком уровне. Наш продукт «Единый мониторинг» позволит контролировать работу всех сотрудников, которые не находятся в офисе. А промо-период в 2 месяца позволит использовать этот продукт на максимуме в текущей непростой для бизнеса ситуации без дополнительных затрат».

* Предложение действует для пакетов «КОМПАС» и «ПОИСК» при подключении до 30.04.2020 г.

С условиями оказания услуги, тарифами Билайн, а также с ограничениями и требованиями к услуге, Вы можете ознакомиться на сайте www.beeline.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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