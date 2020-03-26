Нерабочая неделя в Тольятти: как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года

26 Март 2020 2020-03-26T16:23:34+03:00

Стало известно, как с 28 марта по 5 апреля в Тольятти будет ходить транспорт. Эта неделя будет нерабочей

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Департамент дорожного хозяйства и транспорта Тольятти рассказал, как будет ходить транспорт во время нерабочей недели. Напомним, ранее президент России Владимир Путин объявил, что с 28 марта по 5 апреля объявляются выходными днями.

– Количество рейсов будет уменьшено. Транспортные предприятия будут работать по расписаниям выходного дня. Троллейбусные и коммерческие маршруты – в сокращенном режиме. В течение дня возможны корректировки расписания в зависимости от пассажиропотока, – говорится в сообщении.

Дополнительно для уточнения работы маршрутов можно позвонить в диспетчерскую службу муниципальных предприятий.

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С 28 марта по 5 апреля в Самаре будет нерабочей неделей. Как будет работать транспорт в эти дни (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU