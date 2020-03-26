2020-03-26T15:25:46+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Самаре: как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года

С 28 марта по 5 апреля в Самаре будет нерабочей неделей. Как будет работать транспорт в эти дни
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
По информации на данный момент, транспорт будет ходить в штатном режимеПо информации на данный момент, транспорт будет ходить в штатном режимеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Вчера, 25 марта, президент России Владимир Путин объявил предстоящую неделю выходной для всех жителей страны. Такие меры были приняты в связи с эпидемиологической ситуацией в мире. Отметим, в стране уже 840 заболевших коронавирусом. «Комсомольская правда-Самара» обратилась в администрацию Самары с вопросом о движении общественного транспорта в эту неделю.

– На данный момент никаких новых вводных нет. Пока работаем в штатном режиме, – сообщили власти города.

Отметим, что в Самарской области зафиксировано 12 заболевших коронавирусной инфекцией. В регионе принимают все необходимые меры, которые должны предотвратить распространение заражения. Так, жителям старше 65 лет рекомендовали оставаться до 14 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Самарчанка вернулась с коронавирусом из Тайланда и, видимо, заразила знакомого человека

Точной информации по этому поводу нет, но известно, что второй человек заразился уже в России (подробности)

Жителям Самарской области старше 65 лет рекомендуют оставаться дома до 14 апреля

Это связано с риском распространения коронавируса (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двух жителей Тольятти, которые вернулись из отпуска и отказались от карантина, госпитализировали по решению суда
Вагоны с кислотой съехали с рельсов в Отрадном
В детском саду Тольятти найдены опасные продукты питания
Нерабочая неделя в Тольятти: как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Стало известно, как чувствуют себя 12 заболевших коронавирусом жителей Самарской области
Нерабочая неделя в Самаре: как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Самарчанка вернулась с коронавирусом из Тайланда и, видимо, заразила знакомого человека
Билайн открывает бизнесу 2 месяца бесплатного доступа к сервису удаленного мониторинга
В Самаре обнаружили незаконный игровой аппарат в торговом павильоне
Заплатили хорошие деньги: жительница Самарской области прописала у себя в доме 35 мигрантов
МТС поможет школьникам бесплатно дистанционно подготовиться к единым государственным экзаменам
Самарские полицейские разоблачили очередную фейковую информацию, связанную с коронавирусом
В Самаре 9 детей ожидают результатов теста на коронавирус
Жителям Самарской области старше 65 лет рекомендуют оставаться дома до 14 апреля
В Самарской области мужчина хотел подкупить полицейского за 200 тысяч рублей
ВТБ с 31 марта запускает упрощенную программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам