Нерабочая неделя в Самаре: как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года

26 Март 2020 2020-03-26T15:25:46+03:00

По информации на данный момент, транспорт будет ходить в штатном режиме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 28 марта по 5 апреля в Самаре будет нерабочей неделей. Как будет работать транспорт в эти дни

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Вчера, 25 марта, президент России Владимир Путин объявил предстоящую неделю выходной для всех жителей страны. Такие меры были приняты в связи с эпидемиологической ситуацией в мире. Отметим, в стране уже 840 заболевших коронавирусом. «Комсомольская правда-Самара» обратилась в администрацию Самары с вопросом о движении общественного транспорта в эту неделю.

– На данный момент никаких новых вводных нет. Пока работаем в штатном режиме, – сообщили власти города.

Отметим, что в Самарской области зафиксировано 12 заболевших коронавирусной инфекцией. В регионе принимают все необходимые меры, которые должны предотвратить распространение заражения. Так, жителям старше 65 лет рекомендовали оставаться до 14 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU