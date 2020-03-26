Самарская сетевая компания берет под особый контроль надежность энергоснабжения социально значимых объектов

26 Март 2020 2020-03-26T17:46:53+03:00

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В период с 30 марта по 3 апреля, объявленный Указом Президента России В.В. Путиным нерабочими днями, оперативно-выездные бригады Самарской сетевой компании в круглосуточном режиме будут держать под особым контролем надежность энергоснабжения медицинских учреждений и прочих социально значимых организаций.

В случае возникновения перебоев в электроснабжении потребители региона могут обратиться в ССК по номеру горячей линии 8-800-222-30-20. Для жителей Самары также будут работать номера дежурно-диспетчерской службы (846) 260-13-31 и 260-40-43.

Обращаем внимание потребителей, что в указанный период с целью предотвращения возможного распространения коронавируса временно приостанавливают работу офис Центра обслуживания потребителей ССК в Самаре и Пункты обслуживания потребителей в муниципальных районах Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU