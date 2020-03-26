6 детей на борту: авиакомпания S7 получила письмо о взрывчатке на борту самолета, который летел из Москвы в Самару

26 Март 2020 2020-03-26T19:41:29+03:00

Это уже второе ЧП за неделю. Фото: предостоавлено "Комсомолке"

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Сегодня в 5 часов вечера на электронную почту авиакомпании S7 пришло письмо о том, что в самолете, который летит из Москвы в Самару, - взрывчатка.

К тому времени рейс S-1075 уже был в небе, из аэропорта Домодедово он вылетел в 14.55 по столичному времени, в Курумоч должен был прибыть в 17.35 по местным часам.

- На рейс были зарегистрированы 86 пассажиров, в том числе шесть детей, одному из них и 2 лет еще не исполнилось, - рассказала корреспонденту "КП-Самара" представитель Куйбышевской транспортной прокуратуры Кристина Кулик.

В Курумоче самолет приземлился без происшествий, на взлетной полосе его ждали спецслужбы. Никакой взрывчатки внутри обнаружено не было, сейчас полиция ищет человека, который совершил преступление. Подобные "шуточки" квалифицируются как заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Отметим, 22 марта произошел такой же случай: сообщение о минировании борта, который летел из Москвы в Самару, оказалось фейком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU