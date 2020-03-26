"У меня уже есть план": бывший вице-мэр Самары Владимир Сластенин официально возглавил правительство Ингушетии
С сегодняшнего дня бывший вице-мэр Самары Владимир Сластенин официально назначен на пост премьер-министра Республики Ингушетия.
Впрочем его назначение сюрпризом не стало: о том, что он увольняется со своего поста в Самарской области стало известно еще в 2017 году. После этого в Ингушетии он некоторое время занимал пост советника главы региона, а после был временно исполняющим обязанности председателя правительства Ингушетии.
Формальности соблюдены, сегодня кандидатуру Сластенина парламенту предложил глава Республики Махмуд-Али Калиматов, и она была одобрена.
Сластенин заявил: за то время, что он уже провел в Ингушетии, он уже понял, какие проблемы существуют в Республике и будет работать над ними, плюс обещал увеличить эффективность нацпроектов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Первый заместитель главы Самары Владимир Сластенин увольняется
Вместе с ним свои посты покидают руководитель департамента горхозяйства и экологии Вячеслав Коновалов, глава правового департамента Станислав Тимреч и департамента управления делами Александр Филатов (подробнее)
Бывшего вице-мэра Самары Владимира Сластенина отправили в Ингушетию
Новый зампред правительства Ингушетии трудился в мэрии при Фурсове, а потом был советником губернатора (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU