2020-03-26T21:52:20+03:00
Политика

"У меня уже есть план": бывший вице-мэр Самары Владимир Сластенин официально возглавил правительство Ингушетии

Сегодня его кандидатуру согласовал парламент Республики
Александра БУДАЕВА
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Парламент Ингушетии согласовал кандидатуру Владимира Сластенина на пост председателя Правительства региона. Фото: сайт правительства Республики ИнгушетияПарламент Ингушетии согласовал кандидатуру Владимира Сластенина на пост председателя Правительства региона. Фото: сайт правительства Республики Ингушетия
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С сегодняшнего дня бывший вице-мэр Самары Владимир Сластенин официально назначен на пост премьер-министра Республики Ингушетия.

Впрочем его назначение сюрпризом не стало: о том, что он увольняется со своего поста в Самарской области стало известно еще в 2017 году. После этого в Ингушетии он некоторое время занимал пост советника главы региона, а после был временно исполняющим обязанности председателя правительства Ингушетии.

Формальности соблюдены, сегодня кандидатуру Сластенина парламенту предложил глава Республики Махмуд-Али Калиматов, и она была одобрена.

Сластенин заявил: за то время, что он уже провел в Ингушетии, он уже понял, какие проблемы существуют в Республике и будет работать над ними, плюс обещал увеличить эффективность нацпроектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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