Полиция на карантине: жителей Самарской области просят не ходить на личные приемы

26 Март 2020 2020-03-26T22:21:25+03:00

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Самарская полиция с 27 марта приостанавливает личный прием граждан. Временно, но на неопределенный срок.

Тем, кто нуждается в помощи людей в погонах, просят присылать свои обращения на бумаге при помощи почты или отправлять их в электронном виде при помощи специальных сервисов на сайте МВД России и его региональных подразделений. Еще один вариант - приходить в отделы полиции и оставлять свои обращения и заявления в ящиках для приема корреспонденции.

Напомним, самарскую полицию привлекли к проведению рейдов для контроля за людьми, которые должны соблюдать карантин дома из-за того, что ездили за границу или контактировали с людьми, которые там побывали. За время первого же рейда было выявлено 7 человек, которые вместо того, чтобы сидеть дома, разъезжают по городу. А два жителя Тольятти вообще отказались ложиться в больницу, и их пришлось госпитализировать по решению суда.

ИСТОЧНИК KP.RU