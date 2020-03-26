Двух жителей Тольятти, которые вернулись из отпуска и отказались от карантина, госпитализировали по решению суда

26 Март 2020 2020-03-26T17:35:30+03:00

Полиция также выявила 7 человек, которые должны были сидеть дома, а вместо этого стали угрозой заражения для остальных

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В Самарской области начинают строже следить за соблюдением 14-дневной изоляции тех, кто вернулся домой из заграничных поездок. Работу совместными усилиями будут вести минздав, полиция и Роспотребнадзор - ведомства уже начали проводить проверки.

В первый же день сотрудники ГИБДД выявили 3 автомобилистов, которые ездили по городу вместо того, чтобы сидеть дома. Еще по 4 адресам, жители которых должны были сидеть на карантине дома, во время проверки никогда не оказалось. Нарушителей теперь могут отправить в обсерватор.

Более того, двух жителей Тольятти по решению суда отправили на принудительную госпитализацию. Это первый прецедент в Самарской области, когда 2 человека, вернувшись из поездки за границу, наотрез отказались ложиться в больницу. Теперь их отправили туда против их воли.

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Руководитель регионального оперативного штаба Александр Фетисов

- Соблюдение 14-дневного карантина после возвращения из-за рубежа – обязательное требование. К тем, кто эту обязанность не соблюдает, будут применяться меры административной ответственности. К этой работе подключена полиция. Тех жителей Самарской области, которые не соблюдают режим самоизоляции и не проходят карантин дома, если у них нет показаний для госпитализации, будут направлять в обсерватор.

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ИСТОЧНИК KP.RU