Тольяттинскую больницу, где лежат заболевшие коронавирусом, посетил Дмитрий Азаров

27 Март 2020 2020-03-27T08:23:42+03:00

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Вчера, 26 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побывал в Тольяттинской городской больнице № 5. Именно туда госпитализировали несколько заболевших коронавирусом. Сейчас там находятся семь человек, один из них в состоянии средней тяжести, остальные – чувствуют себя удовлетворительно.

– Я приехал высказать вам слова поддержки. Если была бы такая возможность, сотни тысяч жителей области приехали бы вас поблагодарить. Вы – первые, кто столкнулся с этой новой угрозой. И сегодня вы защищаете здоровье всех жителей области, – заявил Дмитрий Азаров.

Врачи призвали граждан максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции. Они призвали людей оставаться по возможности дома и соблюдать карантин. Также Дмитрий Азаров подчеркнул, что уровень надбавки для врачей будет зависеть от нагрузки каждого медика. Минимальный уровень составит 30 %, по среднему и младшему персоналу больниц – до 50 %.

По состоянию на 26 марта в области 12 заболевших инфекцией. Все они находятся в специальных боксах. Всего под медицинским наблюдением находится 2276 человек. В круглосуточном режиме работает горячая линия, на которую уже поступило более 2 тысяч звонков. Лицам, прибывшим из зарубежных стран, выдано 1268 больничных листов, в том числе, 641 – электронный.

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ИСТОЧНИК KP.RU