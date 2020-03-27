Коронавирус в Самаре, последние новости на 27 марта 2020 года: еще двое заболевших, выплаты врачам и новые ограничения

До 12 человек выросло число зараженных новой коронавирусной инфекцией в Самаре. Такую цифру Роспотребнадзор назвал 26 марта - по данным на 25 марта. Что еще произошло в регионе? Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре 27 марта 2020 года с самыми достоверными подробностями. Паниковать не стоит, нужно быть ответственными и готовыми защищать себя и близких.

12 человек больны коронавирусом в Самарской области. В Тольятти: 1- вернувшийся из Испании, 5 - контактировавшие с ним люди, 1 - вернувшийся из Франции. В Самаре: 1 вернувшийся из Португалии, 1- из Франции, 1 - из Италии, 1 - из Тайланда, 1- заразился в Самаре.

17 человек выписали из тольяттинской больницы №5 после того как тесты подтвердили: у них нет коронавируса. Ранее они общались с заболевшими.

У 16 человек повторный тест в "Векторе" не подтвердил у них наличие коронавируса.

9 детей на данный момент находятся под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус.

4200 человек проверены Роспотребнадзором с начала эпидемии в Росссии.

Тольяттинский врач Николай Карвашкин призвал максимально внимательно отнестись к коронавирусу. По его словам, влияние COVID-19 на организм непредсказуемо:

- У нас есть пациенты, у которых начали возникать похожие симптомы уже после 14 дней. Это говорит о том, что инкубационный период может оказаться дольше, чем мы ожидаем. Также в группе риска находятся люди, болеющие пневмонией. Я прошу всех максимально ответственно отнестись к своему здоровью. Оставайтесь по возможности дома. Соблюдайте карантин, - отметил он.

К работе с больными с подозрением на коронавирус привлекают врачей - ординаторов. При этом сотрудников обеспечивают всеми средствами защиты.

Дмитрий Азаров подписал правки в Постановление о режиме повышенной готовности. В Самарской области теперь нельзя проводить театральные, культурные, просветительские, развлекательные и спортивные мероприятия и любые другие массовые мероприятия. Также будут закрыты кинотеатры, аквапарки, дискотеки и ночные клубы, развлекательные и досуговые заведения с массовым пребыванием детей.

Уже 12 человек: актуальная информация о ситуации по коронавирусу в Самарской области на 27 марта 00:00 00:00

Пожилым людям старше 65 лет и лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом рекомендуют до 14 апреля не выходить из дома, по возможности просить родных и соцработников платить за коммуналку, помогать получить любые услуги дистанционно. Одиноким продукты помогут куптиь волонтеры. За помощью можно обратиться в отдел соцобеспечения.

Номер горячей линии для пожилых – 8-800-200-34-11.

Правила защиты простые:

- Избегать людей с симптомами гриппа и ОРВИ

- Если вам пришлось выйти на улицу, наденьте маску, защитите руки, не трогайте лицо руками,

- Мойте руки тщательно и часто. Пользуйтесь дезинфицирующими средствами.

- Старайтесь ограничить оплату наличными средствами.

Новая коронавирусная инфекция признана чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, который повлек введение режима повышенной готовности.

Россиянин сделал защитную маску из семейных трусов от коронавируса.Делаем маску-балаклаву для борьбы с коронавирусом из мужских трусов. Не забываем положить под нос ещё пять-шесть слоев туалетной бумаги, поверх защиты одеть горнолыжные очки .

Губернатор Дмитрий Азаров встретился с врачами больницы №5 в Тольятти и пообещал им, что уже в марте они получат надбавки к зарплате минимум 30%. Всего дополнительно из бюджета врачам выделили 600 млн рублей.

В Самарской области достаточно аппаратов ИВЛ. Мы обеспечены ими лучше многих других регионов. Мы на втором месте по стране по обеспеченности на 100 тыс человек.

КАК ПОДДЕРЖАТ СРЕДНИЙ И МАЛЫЙ БИЗНЕС

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области

- Наиболее сложная ситуация сейчас складывается в гостиничном и туристическом бизнесе, в компаниях, которые занимаются организацией культурно-зрелищных мероприятий, частных учреждениях дополнительного образования, сократилось количество посетителей непродовольственных магазинов и торговых центров. Мы совместно с Торгово-Промышленной палатой, представителями профессиональных ассоциаций, бизнес-сообщества прорабатываем меры, способствующие смягчению негативного влияния текущей ситуации на хозяйствующих субъектов. В частности, субъектам малого и среднего предпринимательства будет предоставлена отсрочка по уплате региональных и местных налогов без уплаты штрафных санкций, а по отдельным сферам деятельности прорабатывается вопрос об освобождении их от уплаты таких налогов на период до конца года. Также будут введены каникулы по оплате арендной платы за государственное и муниципальное имущество для компаний, работающих в наиболее уязвимых секторах экономики

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С 28 марта по 5 апреля 2020 года в Самаре не будут работать детские сады. Это связано с объявлением президента. Детей примут в дежурные группы, если их родители вынуждены в эти дни выйти на работу.

По предварительным данным городской администрации транспорт будет ходить как обычно.

А вот в автограде будут изменены интервалы между автобусами. В Самаре же из-за снижения спроса отменили М-штатлы - автобусы, которые ходят до метро.

В самарской полиции просят не приходить на личные приемы и решать возникшие вопросы дистанционно.

Особенным образом будут работать ЗАГСы. На церемонию пустят не больше 10 человек.

А вот магазины по-прежнему ждут посетителей. По крайней мере никто из сетей не заявил о закрытии.

Хроника борьбы с коронавирусом в Самарской области.

Номер горячей линии для пожилых – 8-800-200-34-11

Напоминаем телефоны горячей линии для тех, кто вернулся из поездки в опасные страны:

г. Тольятти – 8 (8482) 98-88-87,

г. Сызрань – 8 (8464) 90-00-01,

г. Новокуйбышевск – 8 (8463) 59-59-58. Так же для жителей Самарской области действует телефон горячей линии:

8 (846) 307-77-78,

8 (846) 307-77-77.

И многоканальный: 8 800 30 22 163.

Получить больничный при карантине с короновирусом в Самаре можно удаленно и дистанционно. Заявление подается на сайте ФСС – федеральном fss.ru или региональном r63.fss.ru, приложить нужно скан страницы загранпаспорта. Также можно вызвать на дом врача.