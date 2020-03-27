Жителям Самары предложили вместо Парижа лететь в Калугу

27 Март 2020 2020-03-27T09:56:55+03:00

Минтранс региона урезал финансирование авиаперевозок до столицы Франции в два раза, перекинув эти субсидии на региональные воздушные перевозки

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Министерство транспорта Самарской области выделило почти 115 млн рублей субсидий на региональные авиаперевозки. Также было принято решение вдвое сократить финансирование ранее анонсированного маршрута «Самара-Париж», оставив на его субсидирование 25 млн рублей вместо планировавшихся 50 млн рублей.

Урезанные средства теперь будут направлены на субсидирование региональных авиаперевозок из Самары в Казань, Пермь, Новый Уренгой, Омск, Волгоград, Нижний Новгород, Калининград, Челябинск, Минеральные Воды, Калугу.

Как отмечается в областной программе по развитию транспортной системы, это позволит расширить сеть межрегиональных регулярных пассажирских перевозок из самарского Курумоча, минуя Москву, и обеспечить доступность внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом на территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU